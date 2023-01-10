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На улице Победы в Белгороде установят светофор

Сегодня, 11:08
Фото: администрация Белгорода
Работы выполнят в рамках ремонта ул. Победы от ул. Кн. Трубецкого до ул. Белгородского полка. Максимально на работы готовы выделить 23,2 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика, который проведёт второй этап ремонта ул. Победы от ул. Кн. Трубецкого до ул. Белгородского полка в областном центре. Всего на данные работы из субсидий областного бюджета готовы выделить 23,2 млн рублей.

Судя по проекту контракта, подрядчик проведёт подготовительные работы, отремонтирует  асфальт и установит светофор.

Фото: Из документов госзакупки

К работам приступят 1 апреля, а завершат - 30 июня. Подать документы на участие в электронном аукционе можно до 10 января.

Напомним, ранее стало известно, что на улице Победы после ремонта дороги появится третья полоса.

Ремонт дорог по нацпроекту в Белгородской области планируют завершить в июне
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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Ремонт#Дорога#Подрядчик#Кристина Семенчук
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