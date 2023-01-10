На улице Победы в Белгороде установят светофор

Согласно документам госзакупки, управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика, который проведёт второй этап ремонта ул. Победы от ул. Кн. Трубецкого до ул. Белгородского полка в областном центре. Всего на данные работы из субсидий областного бюджета готовы выделить 23,2 млн рублей.