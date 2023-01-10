На клининг и благоустройство «Белгород-Арены» за год уйдёт 25,1 млн рублей

Согласно документам госзакупки, клининговые услуги и уборку прилегающей территории «Белгород-Арены» будут осуществлять с 1 января до 31 декабря 2023 года. Стоимость работ составит 25,1 млн рублей.
Убирать будут ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. При этом уборка будет нескольких видов: основная и поддерживающая, генеральная и «дополнительные работы», например, при аварийных ситуациях. В обязанности подрядчика войдёт не только обеспечение для клининга персонала, но и предоставление необходимой техники и расходных материалов.
Площадь внутренних помещений в «Белгород-Арене» составляет 31 879,5 квадратных метра. Прилегающая территория спорткомплекса — 41 291 «квадрат». Снаружи арены будут предоставлять услуги по механизированной и ручной уборке и благоустройству.
Выполнять работы будет компания «Вершина».