На клининг и благоустройство «Белгород-Арены» за год уйдёт 25,1 млн рублей

Убирать будут ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. При этом уборка будет нескольких видов: основная и поддерживающая, генеральная и «дополнительные работы», например, при аварийных ситуациях. В обязанности подрядчика войдёт не только обеспечение для клининга персонала, но и предоставление необходимой техники и расходных материалов.