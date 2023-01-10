На издателя пропавшей в Белгороде книги завели первое дело за ЛГБТ-пропаганду

По словам Александра Хинштейна, административное дело завели после его обращений и запросов в МВД. Отмечается, что дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД «Гольяново» 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).
Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам.
Александр Хинштейн
Напомним, что издательство «Попкорн букс» отвечает за печать скандально известной книги «Лето в пионерском галстуке», повествующей о нетрадиционных отношениях двух мальчиков в СССР.
В своём телеграм-канале депутат также назвал издательство «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России». По мнению Хинштейна, вызов заключается в намеренном игнорировании закона, продолжении продаж и демонстративном нанесении на обложки книг цитаты из 29-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры.
Конечно же, ничего общего с цензурой наш закон не имеет. Свобода слова не означает вседозволенность. В противном случае, ссылаясь на 29-ю статью, можно издавать любую нацистскую или террористическую литературу: например, «Майн Кампф»* или ваххабитские учения.
Александр Хинштейн
На момент подготовки публикации сообщение депутата набрало 515 дизлайков и 356 лайков. В телеграм-канале авторов книги Катерины Сильвановой и Елены Малисовой после новости о возбуждении административного дела появилась следующая запись:
Нет, ну это было делом времени, конечно. Лучи поддержки «хулиганам» из «Попкорн букс»!
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Что касается «Лета в пионерском галстуке», то летом Роскомнадзор не выявил проблем с продажей литературы, а на книге появилась маркировка «18+».
После этого скандально известный роман «Лето в пионерском галстуке» исчез с полок книжных магазинов Белгорода. Тем не менее, другие книги о нетрадиционных сексуальных отношениях всё ещё были доступны для покупки, что беспокоило некоторых родителей.
*книга входит в список экстремистских материалов