Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг наиболее обедневших российских миллиардеров в 2022 году. Список представили в Forbes.
Мордашов лишился 11,1 млрд долларов на фоне санкций. По состоянию на 20 декабря его состояние оценивалось в 18,4 млрд долларов.
Как уточнили в Forbes, в марте Евросоюз запретил экспорт из России изделий из стали и железа. Мордашов же попал под американские санкции 2 июня. Под ограничениями оказались также члены его семьи и компания «Северсталь».
Добавим, что Яковлевским ГОКом в Белгородской области управляет «Северсталь» Мордашова.
Ранее сообщалось, что бизнесмен попал в санкционный список ЕС.
Помимо этого, в первую тройку обедневших в рейтинге попали основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (-8,3 млрд долларов) и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков (-5,9 млрд долларов).