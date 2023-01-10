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Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров

Сегодня, 12:15
Фото: severstal.com
Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял почти 11 млрд долларов на фоне санкций, пишут «Новые известия». В топ-3 также вошли Татьяна Бакальчук и Олег Тиньков. Отметим, что Яковлевским ГОКом в Белгородской области управляет «Северсталь» Мордашова.
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Санкции

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг наиболее обедневших российских миллиардеров в 2022 году. Список представили в Forbes.

Мордашов лишился 11,1 млрд долларов на фоне санкций. По состоянию на 20 декабря его состояние оценивалось в 18,4 млрд долларов.

Как уточнили в Forbes, в марте Евросоюз запретил экспорт из России изделий из стали и железа. Мордашов же попал под американские санкции 2 июня. Под ограничениями оказались также члены его семьи и компания «Северсталь».

Добавим, что Яковлевским ГОКом в Белгородской области управляет «Северсталь» Мордашова.

Ранее сообщалось, что бизнесмен попал в санкционный список ЕС.

Помимо этого, в первую тройку обедневших в рейтинге попали основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (-8,3 млрд долларов) и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков (-5,9 млрд долларов).

Совладелец «Северстали» Мордашов потерял 8,2 млрд долларов с начала года
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#Наталья Корявых#Общество#Санкции#Миллиардер#Северсталь#Яковлевский ГОК#Экономика#Алексей Мордашов#Рейтинг#FORBES
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