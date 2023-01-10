Мать белгородского выпускника попросила губернатора «не отправлять детей на смерть»

Жительница региона считает, что вывозить детей из приграничных районов на написание школьного сочинения в другое место — не лучшая идея. Она опасается, что колонна автобусов может попасть под обстрел. Губернатор заверил белгородку, что этого не должно случиться.

Своими опасениями с главой региона поделилась мать одиннадцатиклассника из Шебекино. Женщина попросила «не отправлять детей на смерть». Очень обеспокоена решением везти детей в другой район для написания итогового сочинения. Колонна из автобусов привлечёт внимание. Ведутся обстрелы, они усиливаются с каждым днём. Неужели написание сочинения стоит жизни наших детей? белгородка Губернатор опасения женщины не разделил. Вячеслав Гладков отметил, что обстрелы в регионе не усиливаются с каждым днём, как отметила белгородка. Помимо этого, глава сообщил, что об обстрелах колонн автобусов, даже по трассам вдоль границы, он ничего не слышал. Зачем мы вводили дистанционное обучение? Для того, чтобы дети не находились в школах, чтобы максимально обеспечить их безопасность. У нас от обстрелов пострадало 11 школ. Если вы считаете более безопасным находиться в школе, которая подвергается обстрелу, находясь в непосредственной близости от границы, — я считаю, что это опасно. Вячеслав Гладков Помимо этого, губернатор заверил, что длинных верениц автобусов, привлекающих внимание, не будет. Предложенный вариант написания сочинения глава региона считает безопасным. Вячеслав Гладков также напомнил, что власти несут ответственность за детей. В целом же заявление белгородки он назвал эмоциональном, но добавил, что понимает переживания родителей. Итоговое сочинение белгородские выпускники, обучающиеся на дистанте, должны написать 18 января. Белгородские выпускники на дистанте напишут итоговое сочинение 18 января Узнать подробнее Читайте также: Школьников из белгородского приграничья отвезут в другие районы для сдачи экзаменов В Старом Осколе водитель с признаками опьянения вёз школьников на праздник Старооскольские школьники вернутся к очному обучению после новогодних праздников