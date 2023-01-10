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Конкурсы, уличные театры и угощения: как пройдёт фестиваль вареников в Белгороде

Сегодня, 13:22
Фото: Bel.ru

На фестивале в Белгороде представят рецепты вареников из всех регионов России

Мероприятие запланировано на 14 января. Для белгородцев готовят программу фестиваля, где разные районы области представят фирменные вареники, сообщили в региональном правительстве. Часть угощений планируют передать участникам спецоперации.

В областном правительстве анонсировали программу фестиваля вареников, который пройдёт в Белгороде 14 января. Горожан и гостей города ждут конкурсы и интерактивные программы.

Весь день на площадке фестиваля будут работать уличные театры, иммерсивные шоу и колядовщики. Организаторы готовят конкурсы и розыгрыши. Главной частью кулинарного праздника станет угощение варениками.

Муниципалитеты области после подведения итогов наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию. Из особенностей в этом году будет то, что на фестивале приготовят вареники по рецептам из разных регионов России. Часть угощений передадут участникам спецоперации, в пункты временного размещения, военные госпитали.

Помимо этого, для гостей проведут бесплатные экскурсии по фестивальным площадкам и историческому центру Белгорода.

Напомним, что в связи с праздником в городе временно перекроют дороги. Ограничения на стоянку начнут действовать уже вечером 13 января.

В Белгороде перекроют дороги из-за фестиваля вареников
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