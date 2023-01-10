Конкурсы, уличные театры и угощения: как пройдёт фестиваль вареников в Белгороде

Муниципалитеты области после подведения итогов наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию. Из особенностей в этом году будет то, что на фестивале приготовят вареники по рецептам из разных регионов России. Часть угощений передадут участникам спецоперации, в пункты временного размещения, военные госпитали.