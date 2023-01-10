Конкурсы, уличные театры и угощения: как пройдёт фестиваль вареников в Белгороде

В областном правительстве анонсировали программу фестиваля вареников, который пройдёт в Белгороде 14 января. Горожан и гостей города ждут конкурсы и интерактивные программы.
Весь день на площадке фестиваля будут работать уличные театры, иммерсивные шоу и колядовщики. Организаторы готовят конкурсы и розыгрыши. Главной частью кулинарного праздника станет угощение варениками.
Муниципалитеты области после подведения итогов наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию. Из особенностей в этом году будет то, что на фестивале приготовят вареники по рецептам из разных регионов России. Часть угощений передадут участникам спецоперации, в пункты временного размещения, военные госпитали.
Помимо этого, для гостей проведут бесплатные экскурсии по фестивальным площадкам и историческому центру Белгорода.
Напомним, что в связи с праздником в городе временно перекроют дороги. Ограничения на стоянку начнут действовать уже вечером 13 января.