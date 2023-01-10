Конкурс «Лучник Future» продлил прием работ до конца января

Пока на участие в «Лучник Future» прошли регистрацию 99 команд из 20 городов. Учащиеся из 42 вузов направили заявки на решение задач от компаний - партнеров конкурса, среди которых Московский метрополитен, «Форум доноров», «Ситикард», ТМК, «Норникель» и «Полюс Вернинское». Об этом информирует newsnn.ru.