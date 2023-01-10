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Конкурс «Лучник Future» продлил прием работ до конца января

Сегодня, 12:04
Исполнительной дирекцией всероссийского конкурса студенческих команд «Лучник Future» прием работ продлен до 30 января наступившего года включительно.

Пока на участие в «Лучник Future» прошли регистрацию 99 команд из 20 городов. Учащиеся из 42 вузов направили заявки на решение задач от компаний - партнеров конкурса, среди которых Московский метрополитен, «Форум доноров», «Ситикард», ТМК, «Норникель» и «Полюс Вернинское». Об этом информирует newsnn.ru.

Более подробно о задачах конкурса можно прочитать тут.

Участники мероприятия найдут решение нескольких кейсов или несколько решений для одного кейса. Студентам предлагается разработать коммуникационные стратегии, PR-кампании, взаимодействовать с целевой аудиторией и выбрать качественные инструменты коммуникации при решении настоящих задач компаний.

Учредила конкурс дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Коммуникационное агентство «JM Communications» стало его оператором. Медиахолдинг 1MI значится информационным партнером конкурса.

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