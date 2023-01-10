Фонд Росконгресс озвучил правила участия в ПМЭФ-2023

В 2023 году Петербургский международный экономический форум предусматривает единый пакет участия. Этот пакет включает в себя участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению), а также доступ в зоны делового общения на площадке форума (с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению) и информационное обеспечение.