Фонд Росконгресс озвучил правила участия в ПМЭФ-2023

В текущем году Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 14 по 17 июня. Объединенные Арабские Эмираты выступят страной - гостем мероприятия. Об этом пишет newsnn.ru.
“С началом нового года мы запустили кампанию по приглашению участников ПМЭФ. В этом году ожидается большая активность со стороны Ближнего Востока, Африки, стран Азии и Латинской Америки. Конечно, мы настроены и на тесное сотрудничество со всеми российскими регионами и представителями бизнес-сообщества, - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков. - Уверен, что предстоящий XXVI Петербургский международный экономический форум займет особое место в деловом графике наших гостей”.
В 2023 году Петербургский международный экономический форум предусматривает единый пакет участия. Этот пакет включает в себя участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению), а также доступ в зоны делового общения на площадке форума (с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению) и информационное обеспечение.
Для прохождения успешной регистрации необходимо совершить ряд шагов: регистрация в едином личном кабинете, подача заявки, ее рассмотрение организационным комитетом и подтверждение. Все заявки в течение 10 дней рассматриваются индивидуально для каждого участника.
Медиахолдинг 1MI традиционно выступает официальным инфопартнером ПМЭФ.