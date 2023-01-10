Экс-депутат белгородской облдумы получил инвестиционное гражданство Черногории

По информации источника, бывший депутат Белгородской областной думы шестого созыва и экс-владелец холдинга «Промагро» Константин Клюка получил инвестиционное гражданство Черногории. Вместе с ним паспорт получили Анастасия Клюка, Мария Клюка и Борис Клюка. Это произошло ещё 20 сентября 2022 года. К слову, за один день до объявления частичной мобилизации в России.