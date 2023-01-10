Экс-депутат белгородской облдумы получил инвестиционное гражданство Черногории

По информации источника, бывший депутат Белгородской областной думы шестого созыва и экс-владелец холдинга «Промагро» Константин Клюка получил инвестиционное гражданство Черногории. Вместе с ним паспорт получили Анастасия Клюка, Мария Клюка и Борис Клюка. Это произошло ещё 20 сентября 2022 года. К слову, за один день до объявления частичной мобилизации в России.
Сведения о людях, которые получили гражданство, вложившись в развитие Черногории, опубликовали на сайте Черногорского центра гражданского образования.
Ранее об условиях инвестиционного гражданства Черногории сообщил Forbes. По их данным, чтобы получить паспорт Черногории, инвестору нужно выполнить два инвестиционных требования.
Первое — пожертвовать деньги в правительственный фонд в размере 100 000 евро (порядка 7 млн рублей). Второе — приобрести недвижимость (инвестировать в девелоперский проект курортного типа), выбрав один из двух вариантов: