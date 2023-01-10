Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Экс-депутат белгородской облдумы получил инвестиционное гражданство Черногории

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI
Речь идёт о Константине Клюке. Вместе с ним инвестиционное гражданство получили три человека с фамилией Клюка. Об этом сообщает «Фонарь» со ссылкой на Черногорский центр гражданского образования.
Сюжет
Бизнес

По информации источника, бывший депутат Белгородской областной думы шестого созыва и экс-владелец  холдинга «Промагро» Константин Клюка получил инвестиционное гражданство Черногории. Вместе с ним паспорт получили Анастасия Клюка, Мария Клюка и Борис Клюка. Это произошло ещё 20 сентября 2022 года. К слову, за один день до объявления частичной мобилизации в России.

Сведения о людях, которые получили гражданство, вложившись в развитие Черногории, опубликовали на сайте Черногорского центра гражданского образования.

Ранее об условиях инвестиционного гражданства Черногории сообщил Forbes. По их данным, чтобы получить паспорт Черногории, инвестору нужно выполнить два инвестиционных требования.

Первое — пожертвовать деньги в правительственный фонд в размере 100 000 евро (порядка 7 млн рублей). Второе — приобрести недвижимость (инвестировать в девелоперский проект курортного типа), выбрав один из двух вариантов:

  • вложить средства в проект на юге (побережье) стоимостью от 450 000 евро (приблизительно от 33 млн рублей)
  • вложить средства в проект на севере (горнолыжные курорты) стоимостью от 250 000 евро (приблизительно от 19 млн рублей).
Иски Олега Клюки и белгородского кооператива-банкрота к должникам: арбитраж октября
Узнать подробнее
Читайте также:
Клюка, Зотов и Фуглаев: кто попал в проект «Заботливый Белгород»Константин Клюка отказался от зарплаты и дивидендов в поддержку коллектива «ПРОМАГРО»Константин Клюка поддержал проект «Свидетели войны»
#Кристина Семенчук#Экономика#Белгород#Константин Клюка#Гражданство#Черногория#Инвестиции#Бизнес
Подпишитесь
В Белгороде уменьшилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
Сегодня, 12:38
Легко быть патриотом на диване: бизнесмен рассказал, как работает под обстрелами
Сегодня, 09:52
На издателя пропавшей в Белгороде книги завели первое дело за ЛГБТ-пропаганду
Сегодня, 11:53
«Он спас нам жизнь»: под Белгородом кот каждый раз предупреждает хозяев об обстрелах
Сегодня, 14:46
Белгородская область возглавила ТОП по жалобам жителей на вывоз мусора в праздники
Сегодня, 15:40