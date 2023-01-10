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Что будет на месте старой городской свалки в Белгороде

Сегодня, 12:54
Фото: страница врио мэра Валентина Демидова в соцсети

Белгородцам ответили, что появится на месте сварой городской свалки

На участке должен появиться экологически чистый природный объект, отметил врио мэра Валентин Демидов во время прямого эфира. На объект уже заехала техника. Рекультивация свалки проходит в рамках профильного нацпроекта.

Белгородка поинтересовалась, что планируется на месте полигона после рекультивации. Врио мэра Валентин Демидов ответил, что на этой территории обустроят зелёную зону. Работы уже начинаются. 

На объект заехала техника. Свалке 45 лет, её площадь — 20 гектаров. Последний год она не функционирует, поэтому, я думаю, что после рекультивации там будет экологически чистый природный объект.
Валентин Демидов

Работы предлагается проводить в два этапа — технические мероприятия и биологическое восстановление. Сперва специалисты выполнят обустройство систем сбора и очистки фильтрата и поверхностных стоков, благоустроят территорию. На втором этапе подготовят плодородный слой и высадят растения.

Врио мэра напомнил, что работы на объекте проводятся в рамках национального проекта «Экология». Завершить их планируют до конца 2024 года. Стоимость работ оценили в 1,5 млрд рублей. 

Свалку в Белгороде ликвидируют за 1,5 млрд рублей
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