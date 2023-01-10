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Чиновника из министерства ЖКХ оштрафовали за игнорирование обращения белгородцев

Сегодня, 11:46
Фото: прокуратура Белгородской области

В Белгороде оштрафовали чиновника из министерства ЖКХ

Министру ЖКХ области в связи с установленными нарушениями направили представление. Подробнее о ситуации рассказали в региональной прокуратуре.

Чиновника из регионального министерства ЖКХ оштрафовали за игнорирование обращений от граждан. Руководителю ведомства направили представление, которое уже удовлетворено.

Как уточнили в прокуратуре, чиновник получил обращение от белгородцев в связи с ненадлежащим капремонтом объектов водоснабжения. По истечении двух месяцев после этого сотрудник министерства ответа людям так и не дал. Решения о продлении сроков рассмотрения также не было.

В итоге должностное лицо привлекли к административной ответственности. Чиновник получил штраф в размере 5 тыс. рублей.

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#Наталья Корявых#Министерство ЖКХ#Общество#Прокуратура#Белгородская область#Министерство#Обращения
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