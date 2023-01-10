Чиновника из министерства ЖКХ оштрафовали за игнорирование обращения белгородцев

Как уточнили в прокуратуре, чиновник получил обращение от белгородцев в связи с ненадлежащим капремонтом объектов водоснабжения. По истечении двух месяцев после этого сотрудник министерства ответа людям так и не дал. Решения о продлении сроков рассмотрения также не было.