Чиновника из министерства ЖКХ оштрафовали за игнорирование обращения белгородцев

Чиновника из регионального министерства ЖКХ оштрафовали за игнорирование обращений от граждан. Руководителю ведомства направили представление, которое уже удовлетворено.
Как уточнили в прокуратуре, чиновник получил обращение от белгородцев в связи с ненадлежащим капремонтом объектов водоснабжения. По истечении двух месяцев после этого сотрудник министерства ответа людям так и не дал. Решения о продлении сроков рассмотрения также не было.
В итоге должностное лицо привлекли к административной ответственности. Чиновник получил штраф в размере 5 тыс. рублей.