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Белоблводоканал требует через суд с завода «Красок Квилл» 1,1 млн рублей

Сегодня, 06:19
Фото: 1MI
Материалы дела опубликовал Арбитражный суд Белгородской области.

ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО Завод «Краски КВИЛ». Водоканал требует взыскать с завода 1 172 154 рубля. В чём причина конфликта сторон, неизвестно.

Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. 14 февраля состоится предварительное судебное заседание.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО Завод «Краски Квилл» зарегистрировано в Белгороде в 2001 году. Организация занимается производством красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. Генеральный директора компании — Константин Ковалев.

По итогам 2020 года выручка завода составила 1 млрд рублей, сумма чистой прибыли — 33 млн рублей, а чистых активов — 258 млн рублей.

Стоит отметить, что с 24 ноября прошлого года Белоблводоканал подал в суд более 20 исков. Среди ответчиков числятся АО «ЭФКО», «Корпорация ГРИНН», фирма «Ольшанец парк» и «Южный полюс». 18 исков касаются превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках, ещё один иск связан с несогласием потребителя с начислениями. Два заявления были поданы за нарушения, связанные с бездоговорным пользованием водоснабжением.

Белоблводоканал пошёл в суд на ЭФКО, ГРИНН, компании Зотова и Ольги Савченко
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Напомним, что в конце 2022 года Белоблводоканал представил топ самых проблемных по засорам районов. Антилидерами в рейтинге водоканала стали микрорайоны Юго-Западный, Северный и Пригородный.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский арбитражный суд#ГУП «Белоблводоканал»#Завод#Алина Харина
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