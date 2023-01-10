Белоблводоканал требует через суд с завода «Красок Квилл» 1,1 млн рублей

Стоит отметить, что с 24 ноября прошлого года Белоблводоканал подал в суд более 20 исков. Среди ответчиков числятся АО «ЭФКО», «Корпорация ГРИНН», фирма «Ольшанец парк» и «Южный полюс». 18 исков касаются превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках, ещё один иск связан с несогласием потребителя с начислениями. Два заявления были поданы за нарушения, связанные с бездоговорным пользованием водоснабжением.