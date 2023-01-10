Белгородцам грозит до семи лет тюрьмы за две спиленные сосны

Жителей Никольского и Дубового задержали в ходе рейда. Белгородцы несли две сосны и пилу. Деревья они выносили из заказника «Угримский». Одну сосну мужчины приготовили для продажи, а вторую хотели поставить дома к Новому году.
Сумма ущерба, причинённого региональному лесничеству, составила более 17 тысяч рублей. Следственный отдел ОМВД России по Белгородскому району завёл уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору).
Нарушители находятся под подпиской о невыезде и ожидают решения по делу. Им грозит наказание в виде крупного штрафа, принудительных работ либо лишения свободы на срок до семи лет.