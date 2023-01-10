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Белгородцам грозит до семи лет тюрьмы за две спиленные сосны

Сегодня, 13:55
Фото: Bel.ru
Подозреваемыми стали мужчины 30 лет и 51 года. Они пытались вынести две сосны из заказника — одну, чтобы продать, а вторую — чтобы поставить дома, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Жителей Никольского и Дубового задержали в ходе рейда. Белгородцы несли две сосны и пилу. Деревья они выносили из заказника «Угримский». Одну сосну мужчины приготовили для продажи, а вторую хотели поставить дома к Новому году.

Сумма ущерба, причинённого региональному лесничеству, составила более 17 тысяч рублей. Следственный отдел ОМВД России по Белгородскому району завёл уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору). 

Нарушители находятся под подпиской о невыезде и ожидают решения по делу. Им грозит  наказание в виде крупного штрафа, принудительных работ либо лишения свободы на срок до семи лет.

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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Вырубка#Сосна#Заказник#Уголовное дело
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