Белгородцам грозит до семи лет тюрьмы за две спиленные сосны

Подозреваемыми стали мужчины 30 лет и 51 года. Они пытались вынести две сосны из заказника — одну, чтобы продать, а вторую — чтобы поставить дома, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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