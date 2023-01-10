Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородское издание сообщило об «украинской атаке» на их телеграм-канал

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
Хакеры взломали и «увели» аккаунт одного из сотрудников Go31. Об этом сообщил «официальный, но независимый канал» издания в Telegram.

По словам сотрудников издания, к ним обратился «рекламодатель» и попросил разместить некие материалы. Потенциальный клиент также прислал менеджерам ссылку на свой, вероятно, фейковый сайт и архив с данными. Внутри последнего находился текстовый документ, картинка, а также файл с разрешением .scr, который оказался вирусом: программа получила полный удалённый доступ к компьютеру сотрудника.

Дальнейшей работы вируса нам отследить не получилось, однако, при звонке на номер жертвы происходит смена номера мобильного телефона в аккаунте и доступ к нему пропадает навсегда. 
телеграм-канал Go31

По данным издания, завладев телеграм-аккаунтом их сотрудника, неизвестный стал звонить родственникам, друзьям и знакомым потерпевшего с классической схемой «Я попал в аварию». Кроме того, мошенники заполучили все данные сотрудника, а также начали вымогать деньги.

Как уверяет телеграм-канал издания, по использованному мошенником номеру, начинающемуся на +380, можно судить об «украинских корнях» атаки.

Фото: Телеграм-канал Go31
Команда Go31 вместе с пострадавшим сотрудником готовит обращение в правоохранительные органы в связи с данным происшествием.
Телеграм-канал Go31

Напомним также, что ранее СБУ создало фейк про издание «Бел.Ру»: якобы коммунист из Одессы передавал сотрудникам ИА данные о военных, которые «Бел.Ру» затем отсылало в ФСБ.

Отметим, что недавно доктор исторических наук Роман Силантьев рассказал белгородцам, как связаны между собой звонки из фейковых кол-центров со спецоперацией, а также поделился лайфхаком по определению мошенника всего лишь одной фразой.

Спросите, чей Крым: учёный рассказал, как звонки мошенников связаны со спецоперацией
Узнать подробнее
Читайте также:
СБУ создала фейк о передаче одесситом данных о расположениях ВСУ сотрудникам «Бел.Ру»В соцсетях белгородцам отвечает фейковый помощник Вячеслава ГладковаМошенники через личные аккаунты собирают у белгородцев информацию о военнослужащих
#Артем Черненко#Новости Белгорода#Происшествия#Операция на Украине#Белгородская область#Хакеры#Атака#Взлом#Telegram
Подпишитесь
Экс-депутат белгородской облдумы получил инвестиционное гражданство Черногории
Сегодня, 14:11
В Белгороде уменьшилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
Сегодня, 12:38
Легко быть патриотом на диване: бизнесмен рассказал, как работает под обстрелами
Сегодня, 09:52
На издателя пропавшей в Белгороде книги завели первое дело за ЛГБТ-пропаганду
Сегодня, 11:53
«Он спас нам жизнь»: под Белгородом кот каждый раз предупреждает хозяев об обстрелах
Сегодня, 14:46
Белгородская область возглавила ТОП по жалобам жителей на вывоз мусора в праздники
Сегодня, 15:40