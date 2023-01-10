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Белгородский драмтеатр закупил 155 разноцветных зонтов за 154 тыс. рублей

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI
Соответствующие договоры появились на сайте госзакупок.

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина закупил 155 зонтов. Для этих целей театр разместил две закупки: стоимость одной составила 91,4 тыс. рублей, второй — 62,8 тыс. рублей. В сумме же вышло 154,2 тыс. рублей. Поставщиком стал ИП Олег Ларинский.

При этом зонты — разноцветные. Так, в документах закупки фигурируют:

  • Зонты серые — 140 штук. Цена одного — 914 рублей.
  • Зонты красные — 5 штук, 1754 рублей каждый.
  • Зонты синие — 5 штук, 1754 рублей каждый.
  • Зонты зелёные — 5 штук, 1754 рублей каждый.

Отметим также, что в своих постановках драмтеатр нередко использует зонты. Так, например, серый зонт фигурирует в качестве реквизита в спектакле по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».

Фото: Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина

Напомним, что до Нового года театр закупал Венскую ель за 224 тысячи рублей.

Белгородский драмтеатр покупает Венскую ель за 224 тысячи рублей
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