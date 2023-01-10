Белгородский драмтеатр закупил 155 разноцветных зонтов за 154 тыс. рублей

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина закупил 155 зонтов. Для этих целей театр разместил две закупки: стоимость одной составила 91,4 тыс. рублей, второй — 62,8 тыс. рублей. В сумме же вышло 154,2 тыс. рублей. Поставщиком стал ИП Олег Ларинский.