Белгородская область возглавила ТОП по жалобам жителей на вывоз мусора в праздники

Что касается повестки в СМИ на тему проблем с ТКО — Белгородская область вновь возглавила ТОП. В тройку вошли также Красноярский край и Кировская область. Получается, что, несмотря на недовольство жителей Татарстана, Карелии и Калужской области, в новостях этому не уделяли много внимания.

Ранее мы писали, что в Старом Осколе график вывоза мусора был нарушен. Часто мусоровозы не могли проехать к контейнерам из-за узкого проезда. Комментировал мусорный коллапс и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.