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Белгородская область возглавила ТОП по жалобам жителей на вывоз мусора в праздники

Сегодня, 15:40
Фото: 1MI
Список составляли на основе обращений россиян на тему проблем с ТКО. Провели исследование АНО «Диалог» совместно с фондом «Компас».

Белгородская область возглавила рейтинг регионов по проблемам с вывозом мусора в новогодние праздники. Список формировали на основе жалоб граждан.

Так, белгородцы пуще остальных россиян остались недовольны вывозом ТКО. Также мусор досаждал жителям Республики Татарстан, Карелии и Калужской области. Согласно исследованию, отходы могли не вывозить от нескольких дней до недель. Контейнеры были переполнены, а площадки плохо убраны.

Что касается повестки в СМИ на тему проблем с ТКО — Белгородская область вновь возглавила ТОП. В тройку вошли также Красноярский край и Кировская область. Получается, что, несмотря на недовольство жителей Татарстана, Карелии и Калужской области, в новостях этому не уделяли много внимания. 
Ранее мы писали, что в Старом Осколе график вывоза мусора был нарушен. Часто мусоровозы не могли проехать к контейнерам из-за узкого проезда. Комментировал мусорный коллапс и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков о жалобах на вывоз мусора: Идёт нормализация ситуации
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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#ТКО#Вывоз мусора#Общество#Алина Харина
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