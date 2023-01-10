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Белгородец украл у односельчанки продукты к новогоднему столу и шесть литров самогона

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI
Мужчина хотел навестить женщину, которой помогал по хозяйству, но её дома не было. Чтобы поход в гости не был безрезультатным и праздники не прошли зря, житель региона забрал из холодильника колбасу, сыр, майонез, котлеты, пельмени и спиртное, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

58-летняя жительница одного из сёл Старооскольского городского округа обратилась в полицию и сообщила оперативникам, что в её дом проник неизвестный и похитил из холодильника продукты к новогоднему столу, а также шесть литров домашнего алкоголя.

Подозреваемым оказался 55-летний ранее судимый житель того же села. Мужчина помогал женщине по хозяйству, а накануне праздника пришёл навестить её, но не застал дома. Сорвав навесной замок на двери, он проник в дом и похитил продукты к новогоднему столу: кофе, колбасу, сыр, майонез, котлеты, пельмени и шесть литров крепкого алкоголя домашнего производства. После праздников оскольчанка поехала в город и обратилась в полицию.

Подозреваемого вскоре задержали, но часть похищенных продуктов он успел съесть. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По ч. 3 ст. 158 УК РФ (Мошенничество) ему грозит до шести лет лишения свободы. Пока что он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что другая новогодняя кража произошла в Прохоровском районе. Там парень и девушка вынесли из парка светящихся оленей. Подозреваемых нашли по камерам видеонаблюдения. Инсталляцию девушка забрала домой. 

В Белгородской области молодёжь прихватила с набережной новогодних светящихся оленей
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