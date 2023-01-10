Белгородец украл у односельчанки продукты к новогоднему столу и шесть литров самогона

58-летняя жительница одного из сёл Старооскольского городского округа обратилась в полицию и сообщила оперативникам, что в её дом проник неизвестный и похитил из холодильника продукты к новогоднему столу, а также шесть литров домашнего алкоголя.
Подозреваемым оказался 55-летний ранее судимый житель того же села. Мужчина помогал женщине по хозяйству, а накануне праздника пришёл навестить её, но не застал дома. Сорвав навесной замок на двери, он проник в дом и похитил продукты к новогоднему столу: кофе, колбасу, сыр, майонез, котлеты, пельмени и шесть литров крепкого алкоголя домашнего производства. После праздников оскольчанка поехала в город и обратилась в полицию.
Подозреваемого вскоре задержали, но часть похищенных продуктов он успел съесть. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По ч. 3 ст. 158 УК РФ (Мошенничество) ему грозит до шести лет лишения свободы. Пока что он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что другая новогодняя кража произошла в Прохоровском районе. Там парень и девушка вынесли из парка светящихся оленей. Подозреваемых нашли по камерам видеонаблюдения. Инсталляцию девушка забрала домой.