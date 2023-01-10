Белгородец украл у односельчанки продукты к новогоднему столу и шесть литров самогона

Подозреваемым оказался 55-летний ранее судимый житель того же села. Мужчина помогал женщине по хозяйству, а накануне праздника пришёл навестить её, но не застал дома. Сорвав навесной замок на двери, он проник в дом и похитил продукты к новогоднему столу: кофе, колбасу, сыр, майонез, котлеты, пельмени и шесть литров крепкого алкоголя домашнего производства. После праздников оскольчанка поехала в город и обратилась в полицию.