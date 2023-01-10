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Белгородец пришёл к приятелю на шампанское после победы на ставках и украл его деньги

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
43-летний житель Дубового выиграл 55 тыс. рублей и позвал злоумышленника к себе в гости. Посиделки с шампанским закончились кражей, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Белгородец решил ограбить друга по интересам после победы на ставках. Мужчины отмечали выигрыш, но злоумышленник решил забрать деньги себе.

Как установили полицейские, потерпевший и подозреваемый познакомились в букмекерской конторе. Вскоре 43-летний мужчина выиграл на ставках 55 тыс. рублей. Радость победы он решил разделить со своим 28-летним знакомым. Белгородец угостил молодого человека шампанским и позвал к себе домой.

Во время застолья хозяин уснул, а злоумышленник забрал у него оставшиеся 52 тыс. рублей. Деньги белгородец вытащил из кармана брюк потерпевшего.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Жителю региона грозит до пяти лет колонии.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Белгород#Белгородский район#Полицейские#УМВД России по Белгородской области#Кража#Ставки#Шампанское
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