Белгородец пришёл к приятелю на шампанское после победы на ставках и украл его деньги

Белгородец решил ограбить друга по интересам после победы на ставках. Мужчины отмечали выигрыш, но злоумышленник решил забрать деньги себе.
Как установили полицейские, потерпевший и подозреваемый познакомились в букмекерской конторе. Вскоре 43-летний мужчина выиграл на ставках 55 тыс. рублей. Радость победы он решил разделить со своим 28-летним знакомым. Белгородец угостил молодого человека шампанским и позвал к себе домой.
Во время застолья хозяин уснул, а злоумышленник забрал у него оставшиеся 52 тыс. рублей. Деньги белгородец вытащил из кармана брюк потерпевшего.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Жителю региона грозит до пяти лет колонии.