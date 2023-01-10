Белгородец пришёл к приятелю на шампанское после победы на ставках и украл его деньги

Как установили полицейские, потерпевший и подозреваемый познакомились в букмекерской конторе. Вскоре 43-летний мужчина выиграл на ставках 55 тыс. рублей. Радость победы он решил разделить со своим 28-летним знакомым. Белгородец угостил молодого человека шампанским и позвал к себе домой.