Белгородец погиб в собственном доме из-за непотушенной сигареты

Пожилой белгородец умер в своём доме из-за непотушенной сигареты. Трагедия случилась в селе Яковлевка в Новооскольском горокруге.
В 23:48 9 января обеспокоенные соседи позвонили в службу спасения. Прибывшие на место происшествия пожарные заметили, что из окон дома валит густой дым. Возгорание ликвидировали, но хозяин дома на тот момент уже скончался. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожности при курении.
Всего на территории региона за прошедшие сутки зафиксировали восемь пожаров. Большинство из них произошли на летних кухнях. Также в селе Вислое Яковлевского горокруга загорелся жилой дом, а в Волоконовке — отечественное авто.