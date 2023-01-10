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Белгородец погиб в собственном доме из-за непотушенной сигареты

Сегодня, 10:51
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Трагедия произошла в селе Яковлевка Новооскольского горокруга. Загорелся частный дом. Прибывшие на место спасатели нашли хозяина дома мёртвым, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Пожар

Пожилой белгородец умер в своём доме из-за непотушенной сигареты. Трагедия случилась в селе Яковлевка в Новооскольском горокруге.

В 23:48 9 января обеспокоенные соседи позвонили в службу спасения. Прибывшие на место происшествия пожарные заметили, что из окон дома валит густой дым. Возгорание ликвидировали, но хозяин дома на тот момент уже скончался. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожности при курении.

Всего на территории региона за прошедшие сутки зафиксировали восемь пожаров. Большинство из них произошли на летних кухнях. Также в селе Вислое Яковлевского горокруга загорелся жилой дом, а в Волоконовке — отечественное авто.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Пожар#Белгородская область#Новооскольский городской округ#МЧС#Гибель#Неосторожное курение
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