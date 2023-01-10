Белгородец погиб в собственном доме из-за непотушенной сигареты

В 23:48 9 января обеспокоенные соседи позвонили в службу спасения. Прибывшие на место происшествия пожарные заметили, что из окон дома валит густой дым. Возгорание ликвидировали, но хозяин дома на тот момент уже скончался. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожности при курении.