Банки отказывают в кредитах бизнесу из приграничных территорий Белгородской области

Предприятие Игоря Чернова находится в приграничном Шебекино, которое периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Наряду с такими проблемами, как отток персонала, подорожание логистики и отказ контрагентов выплачивать авансы, бизнес столкнулся с настороженным отношением со стороны банков.
По словам бизнесмена, банки отказывают в кредитах, дисконты по залогам достигают 95%: «Например, даже созданный вроде как специально для кредитования новых территорий банк отказывает всем из Шебекино. Риски видят неподъёмные для себя. А как они собрались тогда Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье кредитовать?»
Стоит также отметить, что на территорию предприятия Игоря Чернова в Шебекино были прилёты боеприпасов со стороны Украины. Компания понесла ущерб в размере 800 тыс. рублей. Имущество ремонтировалось своими силами и за собственный счёт.