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Банки отказывают в кредитах бизнесу из приграничных территорий Белгородской области

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
Об этом «Бел.Ру» рассказал директор предприятия по производству и продаже металлоконструкций Игорь Чернов.

Предприятие Игоря Чернова находится в приграничном Шебекино, которое периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Наряду с такими проблемами, как отток персонала, подорожание логистики и отказ контрагентов выплачивать авансы, бизнес столкнулся с настороженным отношением со стороны банков.

По словам бизнесмена, банки отказывают в кредитах, дисконты по залогам достигают 95%: «Например, даже созданный вроде как специально для кредитования новых территорий банк отказывает всем из Шебекино. Риски видят неподъёмные для себя. А как они собрались тогда Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье кредитовать?»

Стоит также отметить, что на территорию предприятия Игоря Чернова в Шебекино были прилёты боеприпасов со стороны Украины. Компания понесла ущерб в размере 800 тыс. рублей. Имущество ремонтировалось своими силами и за собственный счёт.

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#Алина Харина#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрелы#Банки#Кредиты
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