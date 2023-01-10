Банки отказывают в кредитах бизнесу из приграничных территорий Белгородской области

По словам бизнесмена, банки отказывают в кредитах, дисконты по залогам достигают 95%: «Например, даже созданный вроде как специально для кредитования новых территорий банк отказывает всем из Шебекино. Риски видят неподъёмные для себя. А как они собрались тогда Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье кредитовать?»