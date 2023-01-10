Атомная подлодка «Белгород» завершила бросковые испытания макета торпеды «Посейдон»

Экипаж атомной подлодки «Белгород» завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета «Посейдона». Как заявил источник, цели испытаний были достигнуты.
В июле подлодку «Белгород» передали Военно-морскому флоту РФ. Она является носителем беспилотников «Посейдон». Церемония передачи проходила в Северодвинске.
Позже стало известно, что мэрия Белгорода будет сотрудничать с экипажем одноимённой подлодки. Моряки также приехали в Белгород в День города, 5 августа. Кроме них, в областном центре на тот момент присутствовали 30 делегаций.
Сообщалось, что подводная лодка К-329 «Белгород» может перевозить глубоководные атомные станции. Последние способны обслуживать «спящие» на дне межконтинентальные ядерные торпеды «Посейдон».