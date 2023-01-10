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Аномально холодная погода не отступит из Белгородской области

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI

В Белгородской области похолодает до -17 °С

Гидрометцентр и ГУ МЧС России по Белгородской области предупреждают, что 11 января в регионе установится аномально холодная погода. Ночью столбики термометров опустятся до -17 °С.
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Погода

По данным синоптиков, в Белгородской области завтра, 11 января, ожидается переменная облачность. Без осадков, но с порывами юго-восточного ветра 8-16 м/с. Температура воздуха ночью может опуститься до -17 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -6 °С до -11 °С.

В областном центре ночью до 15 °С мороза. Днём — от 6 °С до 8 °С ниже нуля. В среду в Белгороде будет ветрено и без осадков.

Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, потепление в городе ожидается ближе к концу недели. В воскресенье, 15 января, днём будет около 0 °С.

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#Анастасия Афанасенко#Общество#Погода#Белгородская область#Белгород#Прогноз#Мороз#Ветер#Гидрометцентр#МЧС
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