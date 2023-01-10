Аномально холодная погода не отступит из Белгородской области

По данным синоптиков, в Белгородской области завтра, 11 января, ожидается переменная облачность. Без осадков, но с порывами юго-восточного ветра 8-16 м/с. Температура воздуха ночью может опуститься до -17 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -6 °С до -11 °С.
В областном центре ночью до 15 °С мороза. Днём — от 6 °С до 8 °С ниже нуля. В среду в Белгороде будет ветрено и без осадков.
Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, потепление в городе ожидается ближе к концу недели. В воскресенье, 15 января, днём будет около 0 °С.