Американский «Катерпиллар» подал в суд на белгородский «СТС»

Судя по всему, семей без разногласий всё же не бывает: в этот раз отвечать придётся ООО «СибТрансСтрой». Эта компания зарегистрирована в Белгороде, её бенефициаром является Вадим Логунов. Сфера деятельности организации — строительство жилых и нежилых помещений.