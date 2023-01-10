Американский «Катерпиллар» подал в суд на белгородский «СТС»

Судебное дело началось 30 декабря прошлого года. Информации о нём практически нет — неизвестна ни причина спора, ни какие-либо иные подробности. Ясно лишь то, что рассматривается дело в первой инстанции.
Согласно данным системы СПАРК, учредители и головная компания ООО «Катерпиллар Файнэншл» находятся в Теннеси и Иллинойсе, США. Российская «дочка» же прописалась в Москве и заимела там офис. За 2021 год компания получила 1,5 млрд рублей чистой прибыли.
По информации системы, занимается компания арендой «в прочих областях, кроме племенных животных». На официальном сайте компании говорится, что сфера деятельности Cat Financial — финансирование оборудования.
Когда вы приобретаете оборудование Cat, будь то одна машина или весь парк, вы становитесь частью семьи Caterpillar. И в семье заботятся друг о друге. Быстро нужна машина для нового проекта? Мы это осуществим. В сложной финансовой ситуации? Мы поможем преодолеть её.
сайт Caterpillar
Судя по всему, семей без разногласий всё же не бывает: в этот раз отвечать придётся ООО «СибТрансСтрой». Эта компания зарегистрирована в Белгороде, её бенефициаром является Вадим Логунов. Сфера деятельности организации — строительство жилых и нежилых помещений.
Компания имеет связи с рядом иркутских организаций, занимающихся переработкой отходов, коммунальным автохозяйством и даже «экологией Байкала».
За 2021 год «СТС» выручил 34,8 млн рублей чистой прибыли.