Взрывы над Белгородом, прогноз на год от Гладкова и отмена дистанта: итоги дня

Работа ПВО
Утром после новогодних выходных белгородцы услышали взрывы. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В небе жители увидели характерные следы.
Как сообщалось, взрыв над городом раздался в районе 10:00. До этого в последний день выходных было громко в Шебекинском горокруге. Известно, что накануне под обстрел попала Новая Таволжанка.
Прогноз от Гладкова
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что 2023 год определённо будет непростым для Белгородской области. Речь о сложных финансовых условиях. Сокращение налога на прибыль начало происходить со второго полугодия 2022 года, подчеркнул глава региона.
Также чиновник отметил, что областной бюджет значительно сократился. С его слов, в регионе значительно сократился налог на прибыль, а потери в бюджете составили 39 млрд рублей.
Отмена дистанционки
В четырёх районах Белгородской области решили отменить дистанционное обучение. К очному обучению учащиеся вернулись сразу после новогодних каникул, 9 января.
Теперь дети снова ходят в школы в Новооскольском, Губкинском, Старооскольском горокругах и Чернянском районе. Дистанционное обучение в муниципалитетах ввели 15 декабря из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.