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Взрывы над Белгородом, прогноз на год от Гладкова и отмена дистанта: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Утро после новогодних праздников в областном центре началось со взрыва, губернатор уверен, что 2023 год не будет простым, а в четырёх районах региона отменили дистанционное обучение.

Работа ПВО

Утром после новогодних выходных белгородцы услышали взрывы. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В небе жители увидели характерные следы.

Как сообщалось, взрыв над городом раздался в районе 10:00. До этого в последний день выходных было громко в Шебекинском горокруге. Известно, что накануне под обстрел попала Новая Таволжанка.

Утро после праздничных выходных в Белгороде началось со взрыва
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Прогноз от Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что 2023 год определённо будет непростым для Белгородской области. Речь о сложных финансовых условиях. Сокращение налога на прибыль начало происходить со второго полугодия 2022 года, подчеркнул глава региона.

Также чиновник отметил, что областной бюджет значительно сократился. С его слов, в регионе значительно сократился налог на прибыль, а потери в бюджете составили 39 млрд рублей.

Вячеслав Гладков: Абсолютно очевидно, что 2023 год выдастся непростым
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Отмена дистанционки

В четырёх районах Белгородской области решили отменить дистанционное обучение. К очному обучению учащиеся вернулись сразу после новогодних каникул, 9 января.

Теперь дети снова ходят в школы в Новооскольском, Губкинском, Старооскольском горокругах и Чернянском районе. Дистанционное обучение в муниципалитетах ввели 15 декабря из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В четырёх районах Белгородской области отменили дистанционное обучение
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Взрывы над Белгородом#Работа ПВО#Вячеслав Гладков#Школьники#Онлайн-обучение
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