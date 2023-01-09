Вячеслав Гладков: Абсолютно очевидно, что 2023 год выдастся непростым

По словам Вячеслава Гладкова, в январе правительство должно подвести итоги кассового исполнения всех обязательств. Основные итоги будут подведены в апреле, когда будет дана финансовая и бухгалтерская отчётность по предприятиям.
За длинные новогодние каникулы все соскучились по работе. Непростой, абсолютно очевидно, выдастся год. Задача — правильно сделать выводы. В сложных финансовых условиях мы понимаем, что сокращение налога на прибыль начало происходить со второго полугодия 2022 года. Значительно сократился областной бюджет. Но мы свои обязательства, которые брали перед людьми, в основном, выполнили. Несколько объектов будут введены в эксплуатацию в январе.
Вячеслав Гладков
Также Гладков отметил, что в регионе значительно сократился налог на прибыль. Потери бюджета составили 39 млрд рублей.
Будем выполнять то и обещать то, что мы в состоянии сделать.
Вячеслав Гладков