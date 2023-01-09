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Вячеслав Гладков: Абсолютно очевидно, что 2023 год выдастся непростым

Сегодня, 06:41
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Гладков прогнозирует тяжёлый 2023 год для Белгородской области

Информацию губернатор озвучил в ходе первого в текущем году оперативного совещания правительства.

По словам Вячеслава Гладкова, в январе правительство должно подвести итоги кассового исполнения всех обязательств. Основные итоги будут подведены в апреле, когда будет дана финансовая и бухгалтерская отчётность по предприятиям.

За длинные новогодние каникулы все соскучились по работе. Непростой, абсолютно очевидно, выдастся год. Задача — правильно сделать выводы. В сложных финансовых условиях мы понимаем, что сокращение налога на прибыль начало происходить со второго полугодия 2022 года. Значительно сократился областной бюджет. Но мы свои обязательства, которые брали перед людьми, в основном, выполнили. Несколько объектов будут введены в эксплуатацию в январе.
Вячеслав Гладков

Также Гладков отметил, что в регионе значительно сократился налог на прибыль. Потери бюджета составили 39 млрд рублей.

Будем выполнять то и обещать то, что мы в состоянии сделать.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Доход#Областной бюджет#Налог
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