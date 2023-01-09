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В соцсетях белгородцам отвечает фейковый помощник Вячеслава Гладкова

Сегодня, 20:34
Фото: 1MI
Приложение на телефоне.
Мошенник представляется помощником и пытается узнать личные данные жителей. Вячеслав Гладков отметил в прямом эфире, что его настоящие помощники не требуют с жителей личную информацию.
Сюжет
Фейк

Белгородец сообщил в вечернем прямом эфире, что на личной странице губернатора жителям области отвечает некий Леонид Иванов. Мужчина представляется жителям помощником губернатора и пытается узнать их личные данные, а после отказа начинает грубить. Житель предложил главе региона отслеживать и блокировать подобных мошенников.

Вячеслав Гладков с предложением согласился, но отметил, что осуществить подобное будет проблематично.

Я так понимаю, Леонид Иванов — это наши с вами враги, которые таким образом издеваются над проблемами жителей области. Заблокировать всех не получится, тогда никто не достучится ко мне с проблемой. Чтобы обезопасить себя, можно позвонить в приёмную губернатора и никому не предоставлять свои паспортные данные. Мы всегда просим только выйти с нами на связь — это можно сделать либо по телефону, либо прийти лично. В таком случае мы сможем предоставить вам все удостоверения и постараемся помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Фейк#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Помощник#Соцсети
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