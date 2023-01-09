В соцсетях белгородцам отвечает фейковый помощник Вячеслава Гладкова

Белгородец сообщил в вечернем прямом эфире, что на личной странице губернатора жителям области отвечает некий Леонид Иванов. Мужчина представляется жителям помощником губернатора и пытается узнать их личные данные, а после отказа начинает грубить. Житель предложил главе региона отслеживать и блокировать подобных мошенников.