В ДТП в Воронежской области погибли белгородка и 9-летний ребёнок

За рулём Nissan была 55-летняя белгородка, она погибла. Скончался и девятилетний пассажир Opel. Пострадали ещё два человека — 46-летний водитель второй иномарки и его 47-летняя пассажирка, их госпитализировали. Известно, что раненые — жители Нижнедевицкого района Воронежской области, у них травмы различной степени тяжести.