Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В ДТП в Воронежской области погибли белгородка и 9-летний ребёнок

Сегодня, 09:58
Фото: УМВД России по Воронежской области
Авария произошла на трассе Воронеж — Курск. По предварительным данным УМВД соседнего региона, белгородка за рулём Nissan выехала на полосу встречного движения. Пострадали ещё два человека.
Сюжет
ДТП

ДТП случилось на 192-м километре дороги Курск — Воронеж 5 января в Хохольском районе. Столкнулись Nissan Qashqai и Opel Zafira. По предварительным данным воронежского УМВД, водитель первой иномарки выехал на встречку.

За рулём Nissan была 55-летняя белгородка, она погибла. Скончался и девятилетний пассажир Opel. Пострадали ещё два человека — 46-летний водитель второй иномарки и его 47-летняя пассажирка, их госпитализировали. Известно, что раненые — жители Нижнедевицкого района Воронежской области, у них травмы различной степени тяжести.

Напомним, что в Ракитянском районе 7 января столкнулись «Лада Калина» и локомотив без прицепленных вагонов. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.

В тройном ДТП под Белгородом погиб пожилой водитель «девятки»
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом в опрокинувшемся Renault Logan погиб мужчинаЧетыре человека погибли в результате лобового столкновения авто под Белгородом
#Анастасия Афанасенко#Происшествия#Белгородская область#Воронежская область#Гибель#ДТП#Ребёнок#Встречка
Подпишитесь
Белгородскому «Комбинату КМАруда» запретили уничтожать растения из Красной книги
Сегодня, 14:35
Гладков: На утепление фасадов в Белгородской области 2,5 млрд рублей в бюджете нет
Сегодня, 09:02
Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной
Сегодня, 12:43
Маковский подвёл итоги работы энергетиков по обеспечению электроснабжения в праздники
Сегодня, 15:12
В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов
Сегодня, 09:48
Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКО
Сегодня, 13:00