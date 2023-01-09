В ДТП в Воронежской области погибли белгородка и 9-летний ребёнок

ДТП случилось на 192-м километре дороги Курск — Воронеж 5 января в Хохольском районе. Столкнулись Nissan Qashqai и Opel Zafira. По предварительным данным воронежского УМВД, водитель первой иномарки выехал на встречку.
За рулём Nissan была 55-летняя белгородка, она погибла. Скончался и девятилетний пассажир Opel. Пострадали ещё два человека — 46-летний водитель второй иномарки и его 47-летняя пассажирка, их госпитализировали. Известно, что раненые — жители Нижнедевицкого района Воронежской области, у них травмы различной степени тяжести.
Напомним, что в Ракитянском районе 7 января столкнулись «Лада Калина» и локомотив без прицепленных вагонов. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.