В четырёх районах Белгородской области отменили дистанционное обучение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях об отмене дистанционного обучения в школах Старооскольского, Губкинского, Новооскольского и Чернянского районов и округов. Школьники приступят к очному обучению уже с сегодняшнего дня, 9 января.