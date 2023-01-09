В четырёх районах Белгородской области отменили дистанционное обучение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях об отмене дистанционного обучения в школах Старооскольского, Губкинского, Новооскольского и Чернянского районов и округов. Школьники приступят к очному обучению уже с сегодняшнего дня, 9 января.
Дистанционное обучение в этих районах и округах вводили 15 декабря из-за увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ранее глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщал, что ученики вернутся к очному обучению уже после новогодних праздников.
Напомним, что в настоящий момент дистанционное обучение продолжает действовать в ряде районов Белгородской области из-за неспокойной обстановки. Учиться из дома продолжают дети из приграничья региона, Белгорода и Яковлевского горокруга. Выпускники на дистанте уже 18 января напишут итоговое сочинение. Сдавать экзамены дети будут очно в безопасных условиях.