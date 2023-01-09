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В четырёх районах Белгородской области отменили дистанционное обучение

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI
Школьный кабинет.
Ученики вернулись к очному обучению с 9 января, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дистант

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях об отмене дистанционного обучения в школах Старооскольского, Губкинского, Новооскольского и Чернянского районов и округов. Школьники приступят к очному обучению уже с сегодняшнего дня, 9 января.

Дистанционное обучение в этих районах и округах вводили 15 декабря из-за увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ранее глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщал, что ученики вернутся к очному обучению уже после новогодних праздников.

Напомним, что в настоящий момент дистанционное обучение продолжает действовать в ряде районов Белгородской области из-за неспокойной обстановки. Учиться из дома продолжают дети из приграничья региона, Белгорода и Яковлевского горокруга. Выпускники на дистанте уже 18 января напишут итоговое сочинение. Сдавать экзамены дети будут очно в безопасных условиях

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#Александра Склярова#Образование#Дистант#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Заболеваемость гриппом и орви#Дистанционное обучение в школах
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