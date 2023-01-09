Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгородской области на начало года не хватает 130 врачей

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперсовещания с главой региона Вячеславом Гладковым. Помимо нехватки врачей, в отрасли здравоохранения наблюдается дефицит среднего медперсонала.

В ходе совещания региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал об обеспечении кадрами медорганизаций области. Он отметил, что в настоящее время в 29 медицинских классах региона обучается 661 ученик. Также действует система целевой подготовки специалистов на всех уровнях. Подробнее на слайдах:

Фото: Оперативное совещание правительства Белгородской области

Всего в планах было привлечь в отрасль 382 врача. По факту сумели привлечь 343 медика. На 1 января 2023 года не хватает 130 врачей. Из них 39 - прогнозная потребность и 91 человек уволился и уехал за пределы региона с февраля 2022 года.

По среднему медицинскому персоналу в планах было привлечь 438 человек. По факту – 478 работников. Однако с февраля 2022 года уволились и выбыли из региона 230 человек. Поэтому на 1 января в области не хватает 163 сотрудников среднего медперсонала.

Вывод – по врачам задача не выполнена. По среднему медперсоналу – была выполнена. В 2020 году дефицит составлял более 700 врачей. На сегодняшний день не хватает 130. По среднему медперсоналу дефицит был 1300 сотрудников. На сегодняшний день – 163. Динамика положительная есть. Однако отсутствие одного врача в сельской местности – это катастрофа. С одной стороны смотришь, динамика колоссальная, сработали хорошо. Когда с людьми общаешься - как не было врачей, так и нет. Поэтому пока задача не выполнена.
Вячеслав Гладков
Жалобы на действия белгородских врачей вновь дошли до главы СК РФ Бастрыкина
Узнать подробнее
Читайте также:
«Приходила к 6 утра»: белгородцы пожаловались министру на проблемы с записью к врачуГражданских врачей в Белгороде начнут обучать военно-полевой хирургииБелгородские врачи предложили заниматься ЛФК с помощью ютуб-канала
#Общество#Губернатор#Белгородская область#Андрей иконников#Вячеслав Гладков#Медики#Врач#Нехватка#Кадры#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Белгородскому «Комбинату КМАруда» запретили уничтожать растения из Красной книги
Сегодня, 14:35
Гладков: На утепление фасадов в Белгородской области 2,5 млрд рублей в бюджете нет
Сегодня, 09:02
Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной
Сегодня, 12:43
Маковский подвёл итоги работы энергетиков по обеспечению электроснабжения в праздники
Сегодня, 15:12
В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов
Сегодня, 09:48
Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКО
Сегодня, 13:00