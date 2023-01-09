В Белгородской области на начало года не хватает 130 врачей

В ходе совещания региональный министр здравоохранения Андрей Иконников рассказал об обеспечении кадрами медорганизаций области. Он отметил, что в настоящее время в 29 медицинских классах региона обучается 661 ученик. Также действует система целевой подготовки специалистов на всех уровнях. Подробнее на слайдах:
Всего в планах было привлечь в отрасль 382 врача. По факту сумели привлечь 343 медика. На 1 января 2023 года не хватает 130 врачей. Из них 39 - прогнозная потребность и 91 человек уволился и уехал за пределы региона с февраля 2022 года.
По среднему медицинскому персоналу в планах было привлечь 438 человек. По факту – 478 работников. Однако с февраля 2022 года уволились и выбыли из региона 230 человек. Поэтому на 1 января в области не хватает 163 сотрудников среднего медперсонала.
Вывод – по врачам задача не выполнена. По среднему медперсоналу – была выполнена. В 2020 году дефицит составлял более 700 врачей. На сегодняшний день не хватает 130. По среднему медперсоналу дефицит был 1300 сотрудников. На сегодняшний день – 163. Динамика положительная есть. Однако отсутствие одного врача в сельской местности – это катастрофа. С одной стороны смотришь, динамика колоссальная, сработали хорошо. Когда с людьми общаешься - как не было врачей, так и нет. Поэтому пока задача не выполнена.
Вячеслав Гладков