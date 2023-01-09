В Белгородской области на начало года не хватает 130 врачей

Всего в планах было привлечь в отрасль 382 врача. По факту сумели привлечь 343 медика. На 1 января 2023 года не хватает 130 врачей. Из них 39 - прогнозная потребность и 91 человек уволился и уехал за пределы региона с февраля 2022 года.