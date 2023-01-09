В Белгороде перекроют дороги из-за фестиваля вареников

В центре Белгорода вновь ограничат движение транспорта. В этот причиной будет фестиваль вареников.
Запланирован он на 14 января, место проведения — Соборная площадь. Из-за этого движение в центре города на время перекроют. Где именно, можно увидеть на карточках ниже. При этом ограничения на стоянку начнут действовать уже поздно вечером 13 января.
Объехать закрытые участки дорог можно по улице Попова, проспекту Славы, улицам Преображенской, Победы, Белгородского полка, проспекту Богдана Хмельницкого.
Фестиваль вареников в минувшем году в Белгороде проходил 13-15 января. В последний день мероприятия за восемь часов приготовили более 60 тыс. вареников с разными начинками, что стало мировым рекордом. Удивили гостей и гигантским вареником с картофелем, луком и салом.