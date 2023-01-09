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В Белгороде перекроют дороги из-за фестиваля вареников

Сегодня, 14:51
Фото: 1MI
Мероприятие запланировано на 14 января, однако ограничения начнут действовать раньше. О подробностях, а также о путях объезда сообщили в мэрии Белгорода.

В центре Белгорода вновь ограничат движение транспорта. В этот причиной будет фестиваль вареников.

Запланирован он на 14 января, место проведения — Соборная площадь. Из-за этого движение в центре города на время перекроют. Где именно, можно увидеть на карточках ниже. При этом ограничения на стоянку начнут действовать уже поздно вечером 13 января. 

Объехать закрытые участки дорог можно по улице Попова, проспекту Славы, улицам Преображенской, Победы, Белгородского полка, проспекту Богдана Хмельницкого.

Фестиваль вареников в минувшем году в Белгороде проходил 13-15 января. В последний день мероприятия за восемь часов приготовили более 60 тыс. вареников с разными начинками, что стало мировым рекордом. Удивили гостей и гигантским вареником с картофелем, луком и салом. 

Фото: мэрия Белгорода
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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Фестиваль вареников#Ограничение движения#Перекрытие дороги
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