В Белгороде назвали лауреатов премии Горина

Премия имени Василия Яковлевича Горина на протяжении 20 лет ежегодно вручается за достижения в сфере АПК и развитие аграрной науки.
Я очень рад, что есть великие ценности для Белгородской области, которые будут жить во все века. Василий Яковлевич Горин оставил нам наказ об отношении к земле, а самое главное — отношении к людям.
Вячеслав Гладков
По итогам 2022 года лауреатами премии стали:
Премия имени Василия Яковлевича Горина символизирует собой преемственность поколений. Она направлена на будущее. Хозяйство, которым он руководил всю жизнь, является базовым для подготовки студентов. Влияние основателя этой премии на умы и сердца трудно переоценить.
Екатерина Котлярова
В целом 2022 год для Белгородской области оказался рекордным — с учётом достижений личных подсобных хозяйств аграриям удалось вырастить в общей сложности 4 млн тонн зерновых и порядка 3 млн тонн сахарной свёклы. Это стало возможным также благодаря финансовой поддержке АПК. К примеру, на сезонные полевые работы в 2022 году Белгородский филиал Россельхозбанка выдал 55,5 млрд рублей, что на 107% больше, чем в 2021 году.
Своими впечатлениями от церемонии поделился директор Белгородского филиала Россельхозбанка Андрей Долгий.
Это знаменательное событие не только для нашего региона, но и для всей отрасли в целом. Лауреаты премии — это настоящие самородки, которые достигают таких высот в сельском хозяйстве, которых ранее никто не достигал, ведь отмечают не только руководителей агропредприятий, но и простых тружеников.
Андрей Долгий