В Белгороде назвали лауреатов премии Горина

В целом 2022 год для Белгородской области оказался рекордным — с учётом достижений личных подсобных хозяйств аграриям удалось вырастить в общей сложности 4 млн тонн зерновых и порядка 3 млн тонн сахарной свёклы. Это стало возможным также благодаря финансовой поддержке АПК. К примеру, на сезонные полевые работы в 2022 году Белгородский филиал Россельхозбанка выдал 55,5 млрд рублей, что на 107% больше, чем в 2021 году.