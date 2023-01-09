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В Белгороде назвали лауреатов премии Горина

Сегодня, 15:18
Фото: Bel.ru
9 января в Белгородской государственной филармонии прошла церемония вручения главной награды в сфере АПК региона по итогам 2022 года.

Премия имени Василия Яковлевича Горина на протяжении 20 лет ежегодно вручается за достижения в сфере АПК и развитие аграрной науки.

Я очень рад, что есть великие ценности для Белгородской области, которые будут жить во все века. Василий Яковлевич Горин оставил нам наказ об отношении к земле, а самое главное — отношении к людям.
Вячеслав Гладков

По итогам 2022 года лауреатами премии стали:

  • Виктор Баранов — замдиректора по инновациям и внедрениям в производство Белгородского федерального аграрного научного центра РАН, номинация «Сохранение и восстановление плодородия почв области»;
  • Андрей Шляхов — индивидуальный предприниматель Корочанского района, номинация «Семейные фермы Белогорья»;
  • Сергей Бикетов — глава администрации Волоконовского района, номинация «За социально-экономическое развитие сельских территорий»;
  • Галина Пономаренко — оператор по искусственному осеменению животных МТФ № 2 ООО «Советское», номинация «За высокие трудовые достижения»;
  • Николай Черкашин — тракторист-машинист участка № 3 СПК «Колхоз имени Горина», номинация «За высокие трудовые достижения»;
  • Татьяна Заздравных — оператор машинного доения коров СПК «Большевик», номинация «За высокие трудовые достижения»;
  • Екатерина Котлярова — профессор агрономического факультета БелГАУ имени Горина, номинация «Сельскохозяйственная наука».
Премия имени Василия Яковлевича Горина символизирует собой преемственность поколений. Она направлена на будущее. Хозяйство, которым он руководил всю жизнь, является базовым для подготовки студентов. Влияние основателя этой премии на умы и сердца трудно переоценить.
Екатерина Котлярова
Фото: Bel.ru

В целом 2022 год для Белгородской области оказался рекордным — с учётом достижений личных подсобных хозяйств аграриям удалось вырастить в общей сложности 4 млн тонн зерновых и порядка 3 млн тонн сахарной свёклы. Это стало возможным также благодаря финансовой поддержке АПК. К примеру, на сезонные полевые работы в 2022 году Белгородский филиал Россельхозбанка выдал 55,5 млрд рублей, что на 107% больше, чем в 2021 году.

Своими впечатлениями от церемонии поделился директор Белгородского филиала Россельхозбанка Андрей Долгий.

Это знаменательное событие не только для нашего региона, но и для всей отрасли в целом. Лауреаты премии — это настоящие самородки, которые достигают таких высот в сельском хозяйстве, которых ранее никто не достигал, ведь отмечают не только руководителей агропредприятий, но и простых тружеников.
Андрей Долгий
Губернатор Белгородской области вручил премии имени Горина
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