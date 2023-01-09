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В Белгороде экс-полицейского заставили вернуть взятки на 240 тыс. рублей

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
Бывший инспектор ГИБДД получил деньги за неотстранение от управления транспортом, ненаправление на медосвидетельствование. Прокурор через суд потребовал выплатить сумму в пользу государства, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В Белгороде бывшего сотрудника ГИБДД заставили заплатить 240 тыс. рублей в пользу государства. Эти деньги экс-правоохранитель получил в качестве взяток.

В 2021 году белгородца признали виновным в получении взятки. Его приговорили к трём годам колонии и штрафу в 200 тыс. рублей. Известно, что подобные преступления сотрудник правоохранительных органов совершил 15 раз.

По решению суда полученные деньги будут выплачены в пользу государства в соответствии с законодательством. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

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#Взятки#Белгород#Полицейский#Нарушение#Наталья Корявых#Происшествия#Коррупция#Гибдд
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