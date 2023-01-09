В Белгороде экс-полицейского заставили вернуть взятки на 240 тыс. рублей

В Белгороде бывшего сотрудника ГИБДД заставили заплатить 240 тыс. рублей в пользу государства. Эти деньги экс-правоохранитель получил в качестве взяток.
В 2021 году белгородца признали виновным в получении взятки. Его приговорили к трём годам колонии и штрафу в 200 тыс. рублей. Известно, что подобные преступления сотрудник правоохранительных органов совершил 15 раз.
По решению суда полученные деньги будут выплачены в пользу государства в соответствии с законодательством. Судебное решение пока не вступило в законную силу.