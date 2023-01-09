Таксист в Белгороде избил пассажира бамбуковой палкой

Как установили правоохранители, 37-летний потерпевший и его приятель ночью вызвали такси. В дороге белгородцы поругались с водителем, и он высадил их на остановке. Один из клиентов высказался в адрес таксиста, а последний на него напал и скрылся с места происшествия.