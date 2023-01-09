Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Таксист в Белгороде избил пассажира бамбуковой палкой

Сегодня, 10:35
Фото: УМВД России по Белгородской области
Водитель такси ударил одного из клиентов после замечания в свой адрес. Мужчина получил лёгкий вред здоровью, сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде таксист избил своего пассажира бамбуковой палкой. Водитель ударил клиента из-за замечания. Мужчина обратился в больницу, а медики — в полицию.

Как установили правоохранители, 37-летний потерпевший и его приятель ночью вызвали такси. В дороге белгородцы поругались с водителем, и он высадил их на остановке. Один из клиентов высказался в адрес таксиста, а последний на него напал и скрылся с места происшествия.

54-летнего злоумышленника уже задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Видео: УМВД России по Белгородской области
Старооскольский таксист хотел за деньги вернуть пассажирке забытые ею документы
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец расплатился с таксистом купюрой банка приколовТаксист пожаловался на отсутствие пассажиров в Белгороде
#Наталья Корявых#Происшествия#Белгород#Конфликт#Такси#Видео#Новости Белгорода#Избиение#Бамбуковая палка
Подпишитесь
Белгородскому «Комбинату КМАруда» запретили уничтожать растения из Красной книги
Сегодня, 14:35
Гладков: На утепление фасадов в Белгородской области 2,5 млрд рублей в бюджете нет
Сегодня, 09:02
Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной
Сегодня, 12:43
Маковский подвёл итоги работы энергетиков по обеспечению электроснабжения в праздники
Сегодня, 15:12
В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов
Сегодня, 09:48
Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКО
Сегодня, 13:00