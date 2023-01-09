Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКО

Напомним, что ранее стало известно, что ЦЭБ требует с предприятия «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. В свою очередь, «Флагман» подал ответный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей. В компании «Флагман» тогда заявили, что они убеждены в правомерности своей позиции в части требований к ЦЭБ: «Чувствуем уверенность в аргументах защиты от буквально вымороченных обвинений».