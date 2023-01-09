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Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКО

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI

ЦЭБ заключил договор на захоронение ТКО с губкинским «Флагманом» на 364 млн рублей

Контракт без подробностей и документов появился на госзакупках.

Согласно документа госзакупки, Центр экологической безопасности Белгородской области нашёл подрядчика для оказания услуг по захоронению, обработке и обезвреживанию ТКО на полигоне в Губкинском горокруге. Договор был заключён 27 декабря с фирмой «Флагман». Соответствующую информацию «Бел.Ру» подтвердили в компании «Флагман».

Цена договора составила 364 054 504 рублей. Контракт будет действовать с 1 января 2023 года по 28 апреля 2024 года.

Напомним, что ранее стало известно, что ЦЭБ требует с предприятия «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. В свою очередь, «Флагман» подал ответный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей. В компании «Флагман» тогда заявили, что они убеждены в правомерности своей позиции в части требований к ЦЭБ: «Чувствуем уверенность в аргументах защиты от буквально вымороченных обвинений».

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Губкинский горокруг#ТКО#ООО «ЦЭБ»#Флагман#Контракт#Эксклюзив#Белгородский бизнес
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