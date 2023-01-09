Крепкие морозы в Белгородской области привели к необычному природному явлению: фото

Белгородцы вновь столкнулись с редким природным явлением. В регионе обнаружили «снежные цветы».
Заметили кристаллы на местных водоёмах. Увидеть их можно, если на улице нет ветра, температура ниже 10 градусов мороза, образовался «молодой» лёд. Такие же «цветы» появились и в Ростовской области.
В конце декабря в небе над Старым Осколом местные жители заметили редкое для декабря природное явление — зимнюю радугу. В таких случаях она создаётся не каплями воды, как это бывает обычно, а ледяными кристаллами.