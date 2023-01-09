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Крепкие морозы в Белгородской области привели к необычному природному явлению: фото

Сегодня, 07:01
Фото: Евгений Грицков / Bel.ru

«Снежные цветы» появились на белгородском водоёме

Белгородцы увидели «снежные цветы». Такое же явление заметили и жители Ростовской области.

Белгородцы вновь столкнулись с редким природным явлением. В регионе обнаружили «снежные цветы».

Заметили кристаллы на местных водоёмах. Увидеть их можно, если на улице нет ветра, температура ниже 10 градусов мороза, образовался «молодой» лёд. Такие же «цветы» появились и в Ростовской области.

В конце декабря в небе над Старым Осколом местные жители заметили редкое для декабря природное явление — зимнюю радугу. В таких случаях она создаётся не каплями воды, как это бывает обычно, а ледяными кристаллами.

Фото: Евгений Грицков / Bel.ru
В небе над Белгородской областью заметили необычное для декабря природное явление
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#Наталья Корявых#Природные явления#Белгородская область#Ростовская область#Лёд#Кристалл#Фотофакт
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