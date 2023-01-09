Крепкий мороз в Белгородской области дополнит сильный ветер

В Белгороде обещают в тёмное время суток -11 ˚С и без осадков. Днём -8 ˚С. В среду, 11 января, будет также морозно. Ночью до -12 ˚С, днём до -7 ˚С. Чуть теплее будет 12 января. Ночью ожидается -10 ˚С, в дневное время до -4 ˚С. При этом выпадет снег.