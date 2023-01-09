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Крепкий мороз в Белгородской области дополнит сильный ветер

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
После новогодних праздников морозная погода сохранится. Ожидается до -16 ˚С в ночное время, порывы ветра до 17 м/с. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

Морозы в Белгородской области сохранятся. 10 января на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью от -11 ˚С до -16 ˚С. Днём от -7 ˚С до -12 ˚С. Местами порывы ветра 15-17 м/с.

В Белгороде обещают в тёмное время суток -11 ˚С и без осадков. Днём -8 ˚С. В среду, 11 января, будет также морозно. Ночью до -12 ˚С, днём до -7 ˚С. Чуть теплее будет 12 января. Ночью ожидается -10 ˚С, в дневное время до -4 ˚С. При этом выпадет снег.

Потепление в областном центре начнётся в конце рабочей недели. Синоптики обещают снег с дождём.

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