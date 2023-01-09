РЭО подготовил бесплатный образовательный курс на тему ТКО для чиновников

В частности, спикеры расскажут на уроках о регулировании сферы ТКО, тарифов, механизме циклической экономики, будущем РОП, о том, как работать с наиболее распространенными отходами, как финансируется отрасль, как идет ее цифровизация, какую роль в отрасли играют общественные организации, и многом другом.