РЭО подготовил бесплатный образовательный курс на тему ТКО для чиновников

Образовательный курс создан для помощи работникам отрасли ТКО и чиновникам, чтобы те смогли разобраться в законах отрасли и экономики замкнутого цикла и углубили свои знания о концепции расширенной ответственности производителей (РОП), передает newsnn.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сказал, что отрасли нужны профессионалы, чтобы обеспечить реализацию экономики замкнутого цикла. Компания подготовила 20 бесплатных интерактивных уроков от ведущих экспертов сферы обращения с ТКО для госслужащих, работников этой сферы и студентов. Курс охватывает все направления деятельности РЭО и даже больше.
«Надеюсь, что каждый, кто начнет изучать курс, получит практическую пользу и как можно скорее применит новые знания на деле», — сообщил Денис Буцаев.
В частности, спикеры расскажут на уроках о регулировании сферы ТКО, тарифов, механизме циклической экономики, будущем РОП, о том, как работать с наиболее распространенными отходами, как финансируется отрасль, как идет ее цифровизация, какую роль в отрасли играют общественные организации, и многом другом.
«Я всегда подчеркивал, что можно построить тысячи заводов, привлечь миллиарды инвестиций. Но без личной вовлеченности каждого толку будет мало», — добавил Денис Буцаев.
Уроки представляют собой видеоролики по 20 — 30 минут с графическими материалами по разным темам. Ознакомиться с ними можно на сайте РЭО.