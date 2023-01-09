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Появилось расписание движения городского поезда через Крейду в Белгороде

Сегодня, 13:17
Фото: 1MI
С сегодняшнего дня по маршруту Крейда — Белгород — разъезд 134 километр начинает движение городской поезд. По данным министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, поезд будет курсировать по рабочим дням недели.

Отправляться со станции Крейда поезд будет в 08:19. От разъезда 134 километр — в 06:47. Время движения до конечной остановки составит около 45 минут. В пути предусмотрены остановки по 1-2 минуты для посадки и высадки пассажиров.

Стоимость проезда в черте города составит 21 рубль 70 копеек. Пассажиры могут воспользоваться льготами, предусмотренными федеральными и региональными постановлениями. В течение учебного года для учащихся стоимость уменьшится вполовину и составит 50% от полного тарифа.

Напомним, что останавливаться городской поезд будет на платформах Железнодорожник, Салют 2, Белгород-Сумской, микрорайон Новая жизнь. О его запуске сообщили в декабре минувшего года.

Расписание
Утренний рейс городского поезда в Белгороде продлят до Крейды
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#Анастасия Афанасенко#Город#Новости Белгорода#Белгород#Городской поезд#Расписание
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