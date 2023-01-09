По итогам 2022 года дефицит бюджета Белгородской области составил 31 млрд рублей

Как отметил чиновник, по итогам прошлого года доходы облбюджета исполнены на 99,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100%. Объём расходов составил 95%. Дефицит - 31 млрд рублей. Доходы сократились в целом на 20,8 млрд рублей или на 19% к уровню прошлого года. Основное снижение произошло по налогу на прибыль – 35 млрд рублей.
Металлурги нам дали снижение на 39 млрд рублей, но за счёт улучшения работы по налогу на прибыль по иным плательщикам, общий баланс снижения дохода по налогу на прибыль составил 35 млрд рублей, которые существенно повлияли на исполнение доходной части бюджета.
Владимир Боровик
При этом объём расходов увеличился на 43 млрд рублей.
Несмотря на снижение доходной части бюджета за счёт переходящих остатков, которые мы смогли накопить и сохранить в 2021 году (около 40 млрд рублей), мы смогли увеличить расходную часть бюджета на 43 млрд рублей.
Владимир Боровик
По оперативным данным исполнение областного бюджета за 2022 год выглядит следующим образом:
На 1 января 2023 года остаток средств областного бюджета составил 9,5 млрд рублей.