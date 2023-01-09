Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

По итогам 2022 года дефицит бюджета Белгородской области составил 31 млрд рублей

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
Итоги исполнения областного бюджета за 2022 год подвёл заместитель главы региона Владимир Боровик. Дефицит составил 31 млрд рублей.

Как отметил чиновник, по итогам прошлого года доходы облбюджета исполнены на 99,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100%. Объём расходов составил 95%. Дефицит - 31 млрд рублей. Доходы сократились в целом на 20,8 млрд рублей или на 19% к уровню прошлого года. Основное снижение произошло по налогу на прибыль – 35 млрд рублей.

Фото: Оперативное совещания правительства
Металлурги нам дали снижение на 39 млрд рублей, но за счёт улучшения работы по налогу на прибыль по иным плательщикам, общий баланс снижения дохода по налогу на прибыль составил 35 млрд рублей, которые существенно повлияли на исполнение доходной части бюджета.
Владимир Боровик

При этом объём расходов увеличился на 43 млрд рублей.

Несмотря на снижение доходной части бюджета за счёт переходящих остатков, которые мы смогли накопить и сохранить в 2021 году (около 40 млрд рублей), мы смогли увеличить расходную часть бюджета на 43 млрд рублей.
Владимир Боровик

По оперативным данным исполнение областного бюджета за 2022 год выглядит следующим образом:

Фото: Оперативное совещания правительства

На 1 января 2023 года остаток средств областного бюджета составил 9,5 млрд рублей.

Фото: Оперативное совещания правительства
В Белгородской области из-за сложной ситуации с бюджетом не будут утеплять фасады МКД
Узнать подробнее
Читайте также:
Доходная часть бюджета Белгорода на 2023 год должна составить 15,5 млрд рублейСтроительство развязки на Кашарском проезде Белгорода отложили из-за дефицита бюджетаБелгородец организовал фиктивную поставку в больницу и украл 10 млн рублей из бюджета
#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Боровик Владимир Филиппович#Областной бюджет#Дефицит#Итоги года#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Вячеслав Гладков: Абсолютно очевидно, что 2023 год выдастся непростым
Сегодня, 06:41
Гладков: Мы не сможем предоставить жильё для детей-сирот из других регионов
Сегодня, 07:54
В четырёх районах Белгородской области отменили дистанционное обучение
Сегодня, 04:25
Утро после праздничных выходных в Белгороде началось со взрыва
Сегодня, 07:16
Ночь под Белгородом снова была громкой
Сегодня, 06:38