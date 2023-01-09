По итогам 2022 года дефицит бюджета Белгородской области составил 31 млрд рублей

Как отметил чиновник, по итогам прошлого года доходы облбюджета исполнены на 99,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100%. Объём расходов составил 95%. Дефицит - 31 млрд рублей. Доходы сократились в целом на 20,8 млрд рублей или на 19% к уровню прошлого года. Основное снижение произошло по налогу на прибыль – 35 млрд рублей.