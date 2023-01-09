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Песков прокомментировал слухи о новой волне частичной мобилизации

Сегодня, 13:28
Фото: 1MI
В беседе с журналистами, которую цитируют «Новые известия», пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию о новой волне мобилизации. Дмитрий Песков призвал критично относиться к источникам, распространяющим такие новости.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался президенту РФ Владимиру Путину о выполнении плана набора в 300 тысяч человек.

Информацию о новой волне частичной мобилизации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил. Несмотря на это в некоторых Telegram-каналах такие слухи продолжают появляться. 

Дмитрий Песков призвал доверять только официальным заявлениям властей во главе с президентом Российской Федерации и не придавать «такое значение в целом Telegram-каналам», пишет источник

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в конце декабря также отметила, что эта тема не раз обсуждалась на заседаниях Совета безопасности, и заверила, что в новой волне мобилизации в России пока нет никакой необходимости.

Матвиенко прокомментировала вероятность новой волны мобилизации в России
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