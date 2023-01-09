На белгородку завели 47 уголовных дел за фиктивную прописку иностранцев

В ходе рейда «Нелегальный мигрант» с 28 ноября по 3 декабря 2022 года сотрудники белгородской полиции выявили ещё один похожий случай: 34-летняя жительница Белгорода за вознаграждение прописала в своей квартире 25 нарушителей миграционного законодательства.