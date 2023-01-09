На белгородку завели 47 уголовных дел за фиктивную прописку иностранцев

Участковые выявили целый ряд нарушений миграционного законодательства. Предприимчивую 33-летнюю белгородку обвиняют в незаконной постановке на учёт иностранцев. В бланке органов миграционного контроля она указывала свой адрес, хотя фактически 47 мигрантов у неё не проживали.
Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы в соответствии со статьёй 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина).
В ходе рейда «Нелегальный мигрант» с 28 ноября по 3 декабря 2022 года сотрудники белгородской полиции выявили ещё один похожий случай: 34-летняя жительница Белгорода за вознаграждение прописала в своей квартире 25 нарушителей миграционного законодательства.