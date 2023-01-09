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Мобилизованному белгородцу на протяжении трёх месяцев не выплачивают среднюю зарплату

Сегодня, 19:20
Фото: 1MI
Деньги.
По словам белгородки, им обещали выплачивать 15 тысяч рублей в месяц. В прямом эфире Вячеслав Гладков объяснил, куда можно обратиться с такой проблемой.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире к губернатору области Вячеславу Гладкову обратилась жена мобилизованного. Она сообщила, что её мужу уже на протяжении трёх месяцев не выплачивается средняя заработная плата. Так как на момент мобилизации мужчина состоял на бирже труда, им пообещали выплачивать 15 тысяч рублей каждый месяц в качестве средней заработной платы. 

Глава региона подтвердил, что неработающим мобилизованным выплачивают минимальный размер оплаты труда, а также объяснил, куда можно обратиться в случае, если выплаты всё же не пришли.

Если кто-то не получает эти выплаты, значит, есть проблема с подтверждающей информацией. В таком случае мы проверяем, выплачивались ли налоговые платежи. Если выплаты всё же были, значит, человек просто предоставил неверную информацию. Помочь в этой проблеме сможет министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова, обратитесь к ней.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Выплаты мобилизованным#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Средняя зарплата
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