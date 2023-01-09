Мобилизованному белгородцу на протяжении трёх месяцев не выплачивают среднюю зарплату

В вечернем прямом эфире к губернатору области Вячеславу Гладкову обратилась жена мобилизованного. Она сообщила, что её мужу уже на протяжении трёх месяцев не выплачивается средняя заработная плата. Так как на момент мобилизации мужчина состоял на бирже труда, им пообещали выплачивать 15 тысяч рублей каждый месяц в качестве средней заработной платы.