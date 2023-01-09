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Минтранс попросил Белгородскую область не избавляться от троллейбусной инфраструктуры

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
Соответствующее письмо от федерального ведомства получили и другие российские регионы. Министерство предлагает подумать о дальнейшем развитии отрасли, пишет «Фонарь».

Белгородскую область попросили не избавляться от троллейбусной инфраструктуры. Подобное письмо от Минтранса получили и другие российские регионы. В ведомстве предложили подумать о развитии отрасли электротранспорта в будущем.

От систем по обеспечению работы электротранспорта регионы РФ просят не избавляться до того момента, пока власти не примут необходимых механизмов поддержки проектов развития городских систем городского электрического транспорта.

Тем временем в Белгороде с 1 июля не ездят троллейбусы, а в СМИ появляются публикации о том, как подстанции разворовывают.

Интересно, что в мэрии эти данные опровергают. Ранее чиновники заявили, что на подстанциях на самом деле ведётся демонтаж.

Также издание уточняет, что в Минтрансе запросили информацию о наличии в региональных программах и документах мероприятий по реконструкции и создании объектов инфраструктуры для электротранспорта.

В центре Белгорода неизвестные разворовали троллейбусную подстанцию
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#Наталья Корявых#Общество#Троллейбус#Белгородская область#Подстанции#Электротранспорт#Белгород#Минтранс РФ
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