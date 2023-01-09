Минтранс попросил Белгородскую область не избавляться от троллейбусной инфраструктуры

Белгородскую область попросили не избавляться от троллейбусной инфраструктуры. Подобное письмо от Минтранса получили и другие российские регионы. В ведомстве предложили подумать о развитии отрасли электротранспорта в будущем.
От систем по обеспечению работы электротранспорта регионы РФ просят не избавляться до того момента, пока власти не примут необходимых механизмов поддержки проектов развития городских систем городского электрического транспорта.
Тем временем в Белгороде с 1 июля не ездят троллейбусы, а в СМИ появляются публикации о том, как подстанции разворовывают.
Интересно, что в мэрии эти данные опровергают. Ранее чиновники заявили, что на подстанциях на самом деле ведётся демонтаж.
Также издание уточняет, что в Минтрансе запросили информацию о наличии в региональных программах и документах мероприятий по реконструкции и создании объектов инфраструктуры для электротранспорта.