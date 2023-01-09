Маковский подвёл итоги работы энергетиков по обеспечению электроснабжения в праздники

«Благодаря большой подготовительной работе и налаженному диалогу с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями, энергетики „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ были заранее готовы к обеспечению надежного электроснабжения в условиях неблагоприятных погодных явлений, а также к оперативному реагированию на возможные воздействия на электросетевой комплекс в приграничных районах», — подчеркнул Игорь Маковский.