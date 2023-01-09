Маковский подвёл итоги работы энергетиков по обеспечению электроснабжения в праздники

В данный период на всех территориях оперативной ответственности компании наблюдались неблагоприятные погодные явления, резкое падение температуры, снег и порывистый ветер. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в 3 филиалах был введен режим повышенной готовности, а в «Нижновэнерго» особый режим работы.
Глава энергокомпании отметил, что несмотря на это, энергетики выполнили свою задачу по обеспечению надежного электроснабжения, в том числе на приграничных территориях, и поблагодарил коллективы филиалов за слаженную и оперативную работу по устранению технологических нарушений.
Всего в праздничные дни в восстановительных и ремонтных работах в общей сложности были задействованы 1401 бригада в числе 4387 человек производственного персонала, 1757 единиц спецтехники. Весь праздничный период проходили круглосуточные дежурства руководителей функциональных направлений, а также было организовано посещение руководителями исполнительного аппарат ПАО «Россети Центр» курируемых филиалов Обществ.
«Благодаря большой подготовительной работе и налаженному диалогу с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями, энергетики „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ были заранее готовы к обеспечению надежного электроснабжения в условиях неблагоприятных погодных явлений, а также к оперативному реагированию на возможные воздействия на электросетевой комплекс в приграничных районах», — подчеркнул Игорь Маковский.