«И так уже опозорились». Гладков — о сорванных в 2022 году белгородских ФАПах

Как рассказал на совещании замгубернатора Владимир Базаров, была разработана дорожная карта по запуску и вводу в эксплуатацию всех ФАПов и ОСВ. Она предполагает три этапа.
На первом этапе удалось получить акт ввода по 18 объектам. Также начались лабораторные испытания отбора проб: 13 января результаты анализа планируют передать коллегам из минздрава.
На втором этапе уже получили акты ввода по двум объектам. Остальные десять ФАПов загружены на ввод. 26 января все необходимые для лицензирования документы планируют передать в минздрав.
Что касается третьего этапа и семи проблемных фапов, то динамика есть «практически по всем ним», так как там работа велась и в каникулы, благодаря чему уже закончились монтажные работы. Документы по ним планируют передать в минздрав 6 февраля.
Готовы принимать тогда, когда получим анализы. По дорожной карте, которую мы согласовали. Проезжали также на выходных и смотрели работы. Но 5-го числа увидели только по 2-3 человека на объекте. Достаточно ли это? Мне кажется, что нет. В том числе на тех объектах, которые еще не получили акт ввода — с учётом того, что им необходимо подключение и благоустройство.
глава регионального минздрава Андрей Иконников
Также Иконников добавил, что при передаче объектов минздраву ведомство готово максимально оперативно получить документы и выдать нужные лицензии.
Объекты были сорваны в прошлом году. Пришлось принимать кадровые решения, в частности — в отношении руководителя УКС правительства области. Сейчас определены ответственные на каждом объекте, графики все подписаны. Поэтому вы, Оксана Петровна [Козлитина], лично отвечаете. Ну, и так опозорились, по-моему, на всю область.
Вячеслав Гладков
Кроме того, Гладков поручил каждый объект сфотографировать и представить ему результаты. Что касается благоустройства, то глава региона согласился, что сейчас этим заниматься проблемно. Тем не менее, губернатор поручил сделать к каждому ФАПу проход, в то время как посадку кустарников можно оставить на весну — конец апреля.
Напомним, что эпопея с ФАПами длится в Белгородской области уже давно. Объекты планировали сдать ещё в 2022 году, но из-за срыва работ пришлось перенести ввод зданий на год текущий. Это сказалось и на кадровом составе правительства.