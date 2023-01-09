«И так уже опозорились». Гладков — о сорванных в 2022 году белгородских ФАПах

Кроме того, Гладков поручил каждый объект сфотографировать и представить ему результаты. Что касается благоустройства, то глава региона согласился, что сейчас этим заниматься проблемно. Тем не менее, губернатор поручил сделать к каждому ФАПу проход, в то время как посадку кустарников можно оставить на весну — конец апреля.