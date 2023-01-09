Губернатор Вячеслав Гладков вручил детям-сиротам ключи от нового жилья в Белгороде

Новое жилье «под ключ» белгородцы получили благодаря региональной программе «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». Всего Корпорация ЖБК-1 построила на улице Южной 20 одноэтажных домов на 80 квартир.
Жилье «под ключ» — это квартиры площадью 33 кв. м. с отдельным входом, кухней и санузлом. В комнатах обои, натяжные потолки и люстры, в санузлах — кафель и сантехника, а также мебель, разработанная специально под проект заводом ЖБК-1. К домам подведены все коммуникации, за отопление и горячую воду в каждой квартире отвечает двухуровневый котел. В квартирах размещены инструкции с информацией по эксплуатации жилья и оборудования и всеми контактами специалистов для оперативного решения вопросов.
«Поздравляю ребят с этим большим и знаменательным событием — получением первых собственных квартир! Очень хочется, чтобы эти квартиры стали местом обретения счастья. Надеюсь, что наши дети, которым непросто в этой взрослой жизни, к Новому году получили большую радость в виде нового собственного жилья», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Надеюсь, что эти первые квартиры обеспечат им хороший жизненный фундамент. Желаю ребятам найти себя в нашем городе, встретить любовь, родить детей, реализоваться, следовать своей мечте», — пожелал врио мэра Белгорода Валентин Демидов.
«Уверен, что в наших домах ребятам будет тепло и уютно, а все возникающие вопросы будут решены оперативно», — сообщил генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов.