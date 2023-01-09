Губернатор Вячеслав Гладков вручил детям-сиротам ключи от нового жилья в Белгороде

Жилье «под ключ» — это квартиры площадью 33 кв. м.​ с отдельным входом, кухней и санузлом. В комнатах обои, натяжные потолки и​ люстры, в санузлах — кафель и сантехника, а также мебель, разработанная специально​ под проект заводом ЖБК-1. К домам подведены все коммуникации, за отопление и горячую воду в каждой квартире отвечает двухуровневый котел.​ В квартирах размещены инструкции с​ информацией по эксплуатации жилья и оборудования и всеми контактами специалистов для оперативного решения вопросов.​