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Гладков: На утепление фасадов в Белгородской области 2,5 млрд рублей в бюджете нет

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI

Белгородской области не хватает 2,5 млрд рублей на утепление фасадов МКД в 2023 году

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему в этом году не будут утеплять фасады домов при капремонте. Глава региона также рассказал, когда ожидать возвращения этой практики.

По словам Гладкова, регион переживает непростые времена — на утепление фасадов при капремонте в этом году не хватает денег.

Поступает множество вопросов в части утеплении фасадов. Хотел бы акцентировать внимание людей на то, с чего началось оперативное совещание: мы будем в 2023 находиться в сложных финансовых условиях. На утепление фасадов необходимо порядка 2,5 млрд рублей. Физически этих денег просто нет. Обманывать людей — мы этого не делали и не будем никогда делать.
Вячеслав Гладков

Глава региона также отметил, что ранее утепляли фасады не только в домах, стоявших на капремонт в 2021 и 2022 годах, но и в 19-20-м — на эти цели выделялись дополнительные средства из бюджета. В этот раз область позволить себе такого не может.

Я очень рассчитываю, что финансовая ситуация не может быть постоянно сложной. Всё равно будут изменения. И одно из первых решений в случае улучшения — решение по возобновлению данной программы. Я не понимаю, конечно, когда это произойдёт — в 2023 или 2024 году. Но это у нас в плане.
Вячеслав Гладков

Губернатор попросил глав, чтобы они донесли информацию до всех жителей.

Отметим также, что по итогам 2022 года осталось сдать после капремонта четыре дома: три из них планируют сдать 15 января, а один — к 25 января. Также Гладков попросил через две недели проинформировать его о наличии «приёмки» от жителей отремонтированных домов.

Мы договорились, что все объекты мы принимаем только тогда, когда жители выходят и голосуют, что работа выполнена в полном объёме.
Вячеслав Гладков

В целом же программу капремонта на 2022 год удалось выполнить.

Напомним, что в конце декабря замгубернтора Константин Полежаев сообщил, что программу утепления фасадов МКД в Белгородской области приостановят из-за сложной ситуации с бюджетом.

Сегодня утром Гладков также отметил, что бюджет Белгородской области значительно сократился: его потери составили 39 млрд рублей. Год, по словам губернатора, «очевидно выдастся непростым».

Вячеслав Гладков: Абсолютно очевидно, что 2023 год выдастся непростым
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