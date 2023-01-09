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Гладков: Мы не сможем предоставить жильё для детей-сирот из других регионов

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI

Гладков поручил не предоставлять жильё детям-сиротам не из Белгородской области

В ходе оперсовещания заместитель главы региона Владимир Базаров подвёл итоги реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. Всего в прошлом году для данной категории выделили 314 жилых помещений. В текущем году их будет 227.

Как отметил Базаров, в планах в 2022 году было приобрести 314 жилых помещений для детей-сирот на 732 млн рублей. В итоге было приобретено 311 жилых помещений на 726 млн рублей и три помещения были переданы из муниципального жилфонда.

Программа выполнена полностью. Все 314 жилых помещений есть. Экономия составила 5,5 млн рублей. На 2023 году в плане 227 квартир. Полностью закрываем текущую очередь.
Владимир Базаров

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в 2022 году в регионе закрыли впервые в истории Белгородской области ту задолженность по обеспечению жильём детей-сирот, которая сложилась на данный момент.

С 2023 года вышли на текущее предоставление квартир для данной категории людей. На текущий момент мало регионов в Российской Федерации, которые работают в данном формате. Программа выполнена. Результат большой. Но чтобы не получилось так, чтобы к нам со всей страны ехали дети-сироты, регистрировались, потому что в других регионах они не могут получить жильё по 10 лет. Мы физически эту задачу не выполним никогда. У нас такой задачи нет. И мы это делать не будем. Мы говорим только о тех детях-сиротах, которые проживают и зарегистрированы — всё остальное не наши полномочия и не наши обязательства.
Вячеслав Гладков

Поэтому губернатор дал поручение своим заместителям Андрею Милёхину и Елене Батановой контролировать данный процесс.

 

 

 

В 2023 году в Белгородской области 227 детей-сирот получат жильё
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#Кристина Семенчук#Город#Губернатор#Белгородская область#Владимир Базаров#Вячеслав Гладков#Дети-сироты#Жилье#Программа
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