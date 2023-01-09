Гладков: Мы не сможем предоставить жильё для детей-сирот из других регионов

Как отметил Базаров, в планах в 2022 году было приобрести 314 жилых помещений для детей-сирот на 732 млн рублей. В итоге было приобретено 311 жилых помещений на 726 млн рублей и три помещения были переданы из муниципального жилфонда.
Программа выполнена полностью. Все 314 жилых помещений есть. Экономия составила 5,5 млн рублей. На 2023 году в плане 227 квартир. Полностью закрываем текущую очередь.
Владимир Базаров
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в 2022 году в регионе закрыли впервые в истории Белгородской области ту задолженность по обеспечению жильём детей-сирот, которая сложилась на данный момент.
С 2023 года вышли на текущее предоставление квартир для данной категории людей. На текущий момент мало регионов в Российской Федерации, которые работают в данном формате. Программа выполнена. Результат большой. Но чтобы не получилось так, чтобы к нам со всей страны ехали дети-сироты, регистрировались, потому что в других регионах они не могут получить жильё по 10 лет. Мы физически эту задачу не выполним никогда. У нас такой задачи нет. И мы это делать не будем. Мы говорим только о тех детях-сиротах, которые проживают и зарегистрированы — всё остальное не наши полномочия и не наши обязательства.
Вячеслав Гладков
Поэтому губернатор дал поручение своим заместителям Андрею Милёхину и Елене Батановой контролировать данный процесс.