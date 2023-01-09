Футбольный клуб «Салют» в Белгороде покинули спортивный директор и четверо игроков

ФК «Салют Белгород» начал новый год с новостей об уходе. Клуб покинули спортивный директор и четверо игроков.
Олег Сергеев работал спортивным директором «Салюта» с лета 2021 года. До этого он был главным тренером белгородских футболистов. Известно, что теперь Сергеев будет работать тренером футбольного клуба «Чайка» в Ростовской области.
Клуб также покинули полузащитники Максим Петров, Семён Радостев, Шамиль Мавлянов и нападающий Алексей Курзенёв. Все он играли за «Салют» с августа прошлого года. Контракт со спортсменами расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Перед Новым годом дирекция клуба «Салют» погасила долги по зарплате перед спортсменами, тренерским штабом и сотрудниками. Сейчас команда футбольного клуба отдыхает, но уже в конце января спортсмены начнут подготовку к первенству Второй лиги.