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Футбольный клуб «Салют» в Белгороде покинули спортивный директор и четверо игроков

Сегодня, 14:30
Фото: группа ФК "Салют Белгород" в ВК
Контракты между клубом, игроками и спортивным директором были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на странице ФК «Салют Белгород» в социальной сети «ВКонтакте».

ФК «Салют Белгород» начал новый год с новостей об уходе. Клуб покинули спортивный директор и четверо игроков. 

Олег Сергеев работал спортивным директором «Салюта» с лета 2021 года. До этого он был главным тренером белгородских футболистов. Известно, что теперь Сергеев будет работать тренером футбольного клуба «Чайка» в Ростовской области. 

Клуб также покинули полузащитники Максим Петров, Семён Радостев, Шамиль Мавлянов и нападающий Алексей Курзенёв. Все он играли за «Салют» с августа прошлого года. Контракт со спортсменами расторгнут по обоюдному согласию сторон. 

Перед Новым годом дирекция клуба «Салют» погасила долги по зарплате перед спортсменами, тренерским штабом и сотрудниками. Сейчас команда футбольного клуба отдыхает, но уже в конце января спортсмены начнут подготовку к первенству Второй лиги.

Белгородский ФК «Салют» отчитался о погашении долгов перед игроками
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#Анастасия Афанасенко#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Олег сергеев#ФК «Салют Белгород»#Игроки#Спортивный директор#Уход#Футбол
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