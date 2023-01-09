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Экскурсионный ретропаровоз запустят в Белгородской области

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
Паровоз будет курсировать в феврале по «Дороге Мужества». Запустят его в честь Дня освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков, пишет ТАСС.

В Белгородской области запустят экскурсионный ретропаровоз. Начнёт движение он 5 февраля — в День освобождения Старого Оскола, сообщила начальник регионального управления по туризму Ия Подзолкова.

По её словам, маршрут паровоза с двумя вагонами пройдёт по «Дороге Мужества». Железную дорогу Старый Оскол — Сараевка построили всего за 32 дня. Туристам расскажут о возведении пути, о событиях времён Великой Отечественной войны.

«Дорогой мужества» названа железнодорожная линия из двух путей, соединявшая Старый Оскол и Сараевку. Её построили в 1943 году и таким образом усилили прежний железнодорожный путь по маршруту Касторная — Мармыжи — Курск — Льгов.

Старый Оскол был в зоне оккупации со 2 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года.

Между Белгородской и Курской областями запустят ретропоезд
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#Анастасия Афанасенко#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Ретропаровоз#Экскурсия#Дорога мужества
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