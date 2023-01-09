Экскурсионный ретропаровоз запустят в Белгородской области

В Белгородской области запустят экскурсионный ретропаровоз. Начнёт движение он 5 февраля — в День освобождения Старого Оскола, сообщила начальник регионального управления по туризму Ия Подзолкова.
По её словам, маршрут паровоза с двумя вагонами пройдёт по «Дороге Мужества». Железную дорогу Старый Оскол — Сараевка построили всего за 32 дня. Туристам расскажут о возведении пути, о событиях времён Великой Отечественной войны.
«Дорогой мужества» названа железнодорожная линия из двух путей, соединявшая Старый Оскол и Сараевку. Её построили в 1943 году и таким образом усилили прежний железнодорожный путь по маршруту Касторная — Мармыжи — Курск — Льгов.
Старый Оскол был в зоне оккупации со 2 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года.