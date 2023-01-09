Экскурсионный ретропаровоз запустят в Белгородской области

По её словам, маршрут паровоза с двумя вагонами пройдёт по «Дороге Мужества». Железную дорогу Старый Оскол — Сараевка построили всего за 32 дня. Туристам расскажут о возведении пути, о событиях времён Великой Отечественной войны.